Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/11 và rạng sáng 15/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/11 và rạng sáng 15/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 15/11 - 00h00: Phần Lan vs Malta

- Ngày 15/11 - 02h45: Ba Lan vs Hà Lan

Ba Lan chạm trán Hà Lan tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

- Ngày 15/11 - 02h45: Croatia vs Quần đảo Faroe

- Ngày 15/11 - 02h45: Luxembourg vs Đức

- Ngày 15/11 - 02h45: Slovakia vs Northern Ireland

- Ngày 15/11 - 02h45: Gibraltar vs Montenegro

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 15/11 - 02h00: Boulogne vs Dunkerque

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 14/11 - 18h00: Armenia U21 vs Montenegro U21

- Ngày 14/11 - 21h00: Belarus U21 vs Wales U21

- Ngày 14/11 - 22h00: Poland U21 vs Italy U21

- Ngày 14/11 - 22h00: Finland U21 vs Romania U21

- Ngày 14/11 - 22h00: Greece U21 vs Georgia U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Germany U21 vs Malta U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Turkey U21 vs Ukraine U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Austria U21 vs Belgium U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Cyprus U21 vs Kosovo U21

- Ngày 15/11 - 00h30: Netherlands U21 vs Slovenia U21

- Ngày 15/11 - 00h45: Israel U21 vs Norway U21

- Ngày 15/11 - 01h30: Switzerland U21 vs France U21

- Ngày 15/11 - 02h45: Spain U21 vs San Marino U21

- Ngày 15/11 - 02h45: England U21 vs Ireland U21

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 14/11 - 17h00: Turkey U17 vs Malta U17

- Ngày 14/11 - 17h30: Croatia U17 vs Albania U17

- Ngày 14/11 - 19h45: Netherlands U17 vs Kazakhstan U17

- Ngày 14/11 - 23h00: Serbia U17 vs Bosnia and Herzegovina U17

Lịch thi đấu VĐQG Congo

- Ngày 14/11 - 20h00: AS Kondo vs Diables Noirs

- Ngày 14/11 - 21h00: AS Otoho vs AS Juk

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 14/11 - 21h30: Al-Arabi vs Al-Shamal

- Ngày 14/11 - 21h30: Qatar SC vs Al-Shahaniya

- Ngày 14/11 - 23h30: Al-Duhail SC vs Al-Gharafa

- Ngày 14/11 - 23h30: Al-Sailiya vs Al-Rayyan

Lịch thi đấu VĐQG Ghana

- Ngày 14/11 - 22h30: Dreams FC vs Hohoe United

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 15/11 - 06h00: Lanus vs Atletico Tucuman

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 15/11 - 02h30: Valladolid vs Las Palmas

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 15/11 - 02h30: Dinamo Samarkand vs Andijon

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 15/11 - 04h30: Guarani vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 15/11 - 02h45: Glentoran vs Carrick Rangers