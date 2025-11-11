Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/11 và rạng sáng 13/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 12/11 và rạng sáng 13/11 của các giải đấu U19 Euro, U17 Euro, Cúp QG Pháp, Premier League International Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/11 và rạng sáng 13/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 12/11 - 16h00: Finland U19 vs Iceland U19

- Ngày 12/11 - 21h00: Italy U19 vs Moldova U19

Italy U19 chạm trán Moldova U19 tại giải U19 Euro.

- Ngày 12/11 - 17h00: Belarus U19 vs Greece U19

- Ngày 12/11 - 17h00: Latvia U19 vs Scotland U19

- Ngày 12/11 - 17h00: Bosnia and Herzegovina U19 vs Poland U19

- Ngày 12/11 - 17h00: Malta U19 vs Northern Ireland U19

- Ngày 12/11 - 17h30: Georgia U19 vs Croatia U19

- Ngày 12/11 - 18h00: Montenegro U19 vs Slovakia U19

- Ngày 12/11 - 18h30: Denmark U19 vs San Marino U19

- Ngày 12/11 - 19h00: France U19 vs Faroe Islands U19

- Ngày 12/11 - 19h45: Serbia U19 vs Gibraltar U19

- Ngày 12/11 - 20h00: Ukraine U19 vs Albania U19

- Ngày 12/11 - 20h00: Turkey U19 vs Liechtenstein U19

- Ngày 12/11 - 20h30: Czech U19 vs Azerbaijan U19

- Ngày 12/11 - 21h00: North Macedonia U19 vs Belgium U19

- Ngày 12/11 - 21h00: Romania U19 vs Andorra U19

- Ngày 12/11 - 23h00: England U19 vs Lithuania U19

- Ngày 12/11 - 23h00: Bulgaria U19 vs Hungary U19

- Ngày 13/11 - 00h00: Portugal U19 vs Estonia U19

- Ngày 13/11 - 00h30: Sweden U19 vs Switzerland U19

- Ngày 13/11 - 01h00: Cyprus U19 vs Netherlands U19

- Ngày 13/11 - 01h00: Ireland U19 vs Kazakhstan U19

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 12/11 - 19h00: Wales U17 vs Slovenia U17

- Ngày 12/11 - 22h00: Portugal U17 vs Liechtenstein U17

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 13/11 - 02h30: Avignon vs Aubagne

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 13/11 - 02h00: Crystal Palace U23 vs Juventus Turin U21

- Ngày 13/11 - 02h00: Sunderland U21 vs Athletic Club U21

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 12/11 - 18h00: FC Slonim vs Neman Grodno

Lịch thi đấu VĐQG Ghana

- Ngày 12/11 - 22h00: Vision FC vs Asante Kotoko SC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 13/11 - 06h30: Atletico MG vs Fortaleza

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 13/11 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Marquense

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 13/11 - 04h00: Chico FC vs Millonarios

- Ngày 13/11 - 04h00: Deportivo Cali vs Once Caldas

- Ngày 13/11 - 04h00: La Equidad vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 13/11 - 00h00: FC Zbrojovka Brno vs Hradec Kralove

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- Ngày 13/11 - 00h00: Borac Banja Luka vs Zrinjski Mostar

Văn Hải
