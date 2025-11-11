Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/11 và rạng sáng 13/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/11 và rạng sáng 13/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu U19 Euro
- Ngày 12/11 - 16h00: Finland U19 vs Iceland U19
- Ngày 12/11 - 21h00: Italy U19 vs Moldova U19
- Ngày 12/11 - 17h00: Belarus U19 vs Greece U19
- Ngày 12/11 - 17h00: Latvia U19 vs Scotland U19
- Ngày 12/11 - 17h00: Bosnia and Herzegovina U19 vs Poland U19
- Ngày 12/11 - 17h00: Malta U19 vs Northern Ireland U19
- Ngày 12/11 - 17h30: Georgia U19 vs Croatia U19
- Ngày 12/11 - 18h00: Montenegro U19 vs Slovakia U19
- Ngày 12/11 - 18h30: Denmark U19 vs San Marino U19
- Ngày 12/11 - 19h00: France U19 vs Faroe Islands U19
- Ngày 12/11 - 19h45: Serbia U19 vs Gibraltar U19
- Ngày 12/11 - 20h00: Ukraine U19 vs Albania U19
- Ngày 12/11 - 20h00: Turkey U19 vs Liechtenstein U19
- Ngày 12/11 - 20h30: Czech U19 vs Azerbaijan U19
- Ngày 12/11 - 21h00: North Macedonia U19 vs Belgium U19
- Ngày 12/11 - 21h00: Romania U19 vs Andorra U19
- Ngày 12/11 - 23h00: England U19 vs Lithuania U19
- Ngày 12/11 - 23h00: Bulgaria U19 vs Hungary U19
- Ngày 13/11 - 00h00: Portugal U19 vs Estonia U19
- Ngày 13/11 - 00h30: Sweden U19 vs Switzerland U19
- Ngày 13/11 - 01h00: Cyprus U19 vs Netherlands U19
- Ngày 13/11 - 01h00: Ireland U19 vs Kazakhstan U19
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 12/11 - 19h00: Wales U17 vs Slovenia U17
- Ngày 12/11 - 22h00: Portugal U17 vs Liechtenstein U17
Lịch thi đấu Cúp QG Pháp
- Ngày 13/11 - 02h30: Avignon vs Aubagne
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 13/11 - 02h00: Crystal Palace U23 vs Juventus Turin U21
- Ngày 13/11 - 02h00: Sunderland U21 vs Athletic Club U21
Lịch thi đấu Cúp QG Belarus
- Ngày 12/11 - 18h00: FC Slonim vs Neman Grodno
Lịch thi đấu VĐQG Ghana
- Ngày 12/11 - 22h00: Vision FC vs Asante Kotoko SC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 13/11 - 06h30: Atletico MG vs Fortaleza
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 13/11 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Marquense
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 13/11 - 04h00: Chico FC vs Millonarios
- Ngày 13/11 - 04h00: Deportivo Cali vs Once Caldas
- Ngày 13/11 - 04h00: La Equidad vs Deportivo Pereira
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 13/11 - 00h00: FC Zbrojovka Brno vs Hradec Kralove
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia
- Ngày 13/11 - 00h00: Borac Banja Luka vs Zrinjski Mostar