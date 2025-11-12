Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/11 và rạng sáng 14/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/11 và rạng sáng 14/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á
- Ngày 13/11 - 23h00: UAE vs Iraq
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
- Ngày 13/11 - 23h00: Nigeria vs Gabon
- Ngày 14/11 - 02h00: Cameroon vs DR Congo
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 14/11 - 00h00: Na Uy vs Estonia
- Ngày 14/11 - 00h00: Azerbaijan vs Ai-xơ-len
- Ngày 14/11 - 00h00: Armenia vs Hungary
- Ngày 14/11 - 02h45: Ailen vs Bồ Đào Nha
- Ngày 14/11 - 02h45: Pháp vs Ukraine
- Ngày 14/11 - 02h45: Andorra vs Albania
- Ngày 14/11 - 02h45: Anh vs Serbia
- Ngày 14/11 - 02h45: Moldova vs Italia
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 14/11 - 05h00: Bermuda vs Curacao
- Ngày 14/11 - 05h00: Suriname vs El Salvador
- Ngày 14/11 - 07h00: Haiti vs Costa Rica
- Ngày 14/11 - 07h00: Trinidad and Tobago vs Jamaica
- Ngày 14/11 - 09h00: Nicaragua vs Honduras
- Ngày 14/11 - 09h00: Guatemala vs Panama
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 13/11 - 23h00: North Macedonia U21 vs Sweden U21
- Ngày 13/11 - 23h00: Croatia U21 vs Lithuania U21
- Ngày 14/11 - 00h00: Slovakia U21 vs Kazakhstan U21
- Ngày 14/11 - 01h30: Luxembourg U21 vs Iceland U21
- Ngày 14/11 - 02h45: Northern Ireland U21 vs Latvia U21
Lịch thi đấu VĐQG Andorra
- Ngày 13/11 - 17h00: Penya Encarnada d'Andorra vs FC Pas de La Casa
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
- Ngày 14/11 - 07h00: Aguilas Doradas Rionegro vs Tolima
- Ngày 14/11 - 07h00: Atletico Junior vs Atletico Nacional
- Ngày 14/11 - 07h00: Deportivo Pasto vs Bucaramanga
- Ngày 14/11 - 07h00: Independiente Medellin vs America de Cali
- Ngày 14/11 - 07h00: Llaneros FC vs Envigado
- Ngày 14/11 - 07h00: Santa Fe vs Alianza FC Valledupar
- Ngày 14/11 - 07h00: Union Magdalena vs Fortaleza FC
- Ngày 14/11 - 07h00: Deportivo Cali vs Once Caldas