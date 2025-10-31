Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/11 và rạng sáng ngày 2/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/11 và rạng sáng 2/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 01/11 - 22h00: Burnley vs Arsenal
- Ngày 01/11 - 22h00: Crystal Palace vs Brentford
- Ngày 01/11 - 22h00: Fulham vs Wolves
- Ngày 01/11 - 22h00: Nottingham Forest vs Man United
- Ngày 01/11 - 22h00: Brighton vs Leeds United
- Ngày 02/11 - 00h30: Tottenham vs Chelsea
- Ngày 02/11 - 03h00: Liverpool vs Aston Villa
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 01/11 - 18h00: Đà Nẵng vs SLNA
- Ngày 01/11 - 18h00: Ninh Binh FC vs Becamex TP.HCM
- Ngày 01/11 - 19h15: CA TP.HCM vs Hải Phòng
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 01/11 - 20h00: Villarreal vs Vallecano
- Ngày 01/11 - 22h15: Atletico vs Sevilla
- Ngày 02/11 - 00h30: Sociedad vs Athletic Club
- Ngày 02/11 - 03h00: Real Madrid vs Valencia
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 01/11 - 18h00: Ipswich Town U18 vs West Ham United U18
- Ngày 01/11 - 18h00: Manchester City U18 vs Burnley U18
- Ngày 01/11 - 18h00: Southampton U18 vs Chelsea U18
- Ngày 01/11 - 18h00: Stoke City U18 vs Derby County U18
- Ngày 01/11 - 18h00: Blackburn Rovers U18 vs Manchester United U18
- Ngày 01/11 - 18h00: Crystal Palace U18 vs Leicester City U18
- Ngày 01/11 - 18h30: Wolves U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 01/11 - 19h00: Arsenal U18 vs Aston Villa U18
- Ngày 01/11 - 19h00: Leeds United U18 vs Middlesbrough U18
- Ngày 01/11 - 19h00: West Bromwich Albion U18 vs Reading U18
- Ngày 01/11 - 19h30: Liverpool U18 vs Sunderland U18
- Ngày 01/11 - 19h30: Newcastle United U18 vs Everton U18
- Ngày 01/11 - 20h00: Birmingham City U18 vs Norwich City U18
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- Ngày 01/11 - 15h00: Tainan City vs Phnom Penh
- Ngày 01/11 - 17h00: SP Falcons FC vs Ezra FC
- Ngày 01/11 - 19h00: Manila Digger vs Svay Rieng
- Ngày 01/11 - 19h00: Dewa United vs Shan United
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 01/11 - 21h00: Udinese vs Atalanta
- Ngày 02/11 - 00h00: Napoli vs Como 1907
- Ngày 02/11 - 02h45: Cremonese vs Juventus
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 01/11 - 21h30: FC Heidenheim vs E.Frankfurt
- Ngày 01/11 - 21h30: Mainz 05 vs Bremen
- Ngày 01/11 - 21h30: RB Leipzig vs Stuttgart
- Ngày 01/11 - 21h30: St. Pauli vs Borussia M'gladbach
- Ngày 01/11 - 21h30: Union Berlin vs Freiburg
- Ngày 02/11 - 00h30: Munich vs Leverkusen
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 01/11 - 23h00: Paris Saint-Germain vs Nice
- Ngày 02/11 - 01h00: AS Monaco vs Paris FC
- Ngày 02/11 - 03h05: Auxerre vs Marseille
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 01/11 - 18h30: Avellino vs AC Reggiana
- Ngày 01/11 - 21h00: Calcio Padova vs Sudtirol
- Ngày 01/11 - 21h00: Carrarese vs Frosinone
- Ngày 01/11 - 23h15: Virtus Entella vs Empoli
- Ngày 02/11 - 01h30: Palermo vs Pescara Calcio
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 01/11 - 21h00: Dinamo Minsk U19 vs Ludogorets Razgrad U19
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 01/11 - 18h00: Xuân Thiện Phú Thọ vs Khánh Hòa
- Ngày 01/11 - 18h00: Trẻ PVF-CAND vs Đồng Tháp
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 01/11 - 19h30: West Brom vs Sheffield Wednesday
- Ngày 01/11 - 19h30: Norwich City vs Hull City
- Ngày 01/11 - 19h30: Leicester vs Blackburn Rovers
- Ngày 01/11 - 22h00: Birmingham City vs Portsmouth
- Ngày 01/11 - 22h00: Charlton Athletic vs Swansea
- Ngày 01/11 - 22h00: Oxford United vs Millwall
- Ngày 01/11 - 22h00: QPR vs Ipswich Town
- Ngày 01/11 - 22h00: Sheffield United vs Derby County
- Ngày 01/11 - 22h00: Southampton vs Preston North End
- Ngày 01/11 - 22h00: Stoke City vs Bristol City
- Ngày 01/11 - 22h00: Watford vs Middlesbrough
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 01/11 - 20h30: Al Taawoun vs Al Qadsiah
- Ngày 01/11 - 21h35: Al Khaleej vs Al Ittihad
- Ngày 02/11 - 00h30: Al Nassr vs Al Feiha
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 01/11 - 22h00: Zulte Waregem vs Union St.Gilloise
- Ngày 02/11 - 00h15: Club Brugge vs FCV Dender EH
- Ngày 02/11 - 02h45: Anderlecht vs KV Mechelen
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 01/11 - 22h30: Nacional vs Famalicao
- Ngày 02/11 - 01h00: Rio Ave vs Estoril
- Ngày 02/11 - 01h00: Casa Pia AC vs CF Estrela da Amadora
- Ngày 02/11 - 03h30: Vitoria de Guimaraes vs Benfica
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 01/11 - 12h00: Daejeon Citizen vs FC Seoul
- Ngày 01/11 - 12h00: Gangwon FC vs Jeonbuk FC
- Ngày 01/11 - 14h30: Gimcheon Sangmu vs Pohang Steelers
- Ngày 01/11 - 14h30: FC Anyang vs Ulsan Hyundai
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 01/11 - 22h30: Ajax vs SC Heerenveen
- Ngày 02/11 - 00h45: NAC Breda vs Go Ahead Eagles
- Ngày 02/11 - 02h00: Feyenoord vs FC Volendam
- Ngày 02/11 - 03h00: Telstar vs Excelsior
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 01/11 - 22h15: Leonesa vs Mirandes
- Ngày 02/11 - 00h30: Leganes vs Burgos CF
- Ngày 02/11 - 00h30: Albacete vs Huesca
- Ngày 02/11 - 03h00: Almeria vs Eibar
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 01/11 - 19h00: Berlin vs Dynamo Dresden
- Ngày 01/11 - 19h00: Karlsruher SC vs Schalke 04
- Ngày 01/11 - 19h00: 1. FC Nuremberg vs Eintracht Braunschweig
- Ngày 02/11 - 02h30: Darmstadt vs Arminia Bielefeld
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 01/11 - 18h30: Sabah FC vs Selangor
- Ngày 01/11 - 19h15: Kuala Lumpur City FC vs Kelantan The Real Warriors
- Ngày 01/11 - 20h00: PDRM vs Kuching FA
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 01/11 - 15h30: Persita Tangerang vs Bhayangkara FC
- Ngày 01/11 - 19h00: Bali United vs Persib Bandung
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 01/11 - 13h00: Newcastle Jets vs Sydney FC
- Ngày 01/11 - 15h35: Macarthur FC vs Western Sydney Wanderers FC
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 01/11 - 18h00: FC Smorgon vs FK Vitebsk
- Ngày 01/11 - 20h15: Slavia Mozyr vs Naftan Novopolotsk
- Ngày 01/11 - 22h15: Maxline Vitebsk vs Isloch
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 01/11 - 14h30: Changchun Yatai vs Beijing Guoan
- Ngày 01/11 - 14h30: Shandong Taishan vs Tianjin Jinmen Tiger
- Ngày 01/11 - 18h35: Meizhou Hakka vs Dalian Yingbo FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 01/11 - 17h00: Dobrudzha Dobrich vs Spartak Varna
- Ngày 01/11 - 19h45: Lokomotiv Plovdiv vs Botev Plovdiv
- Ngày 01/11 - 22h30: Septemvri Sofia vs Slavia Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 01/11 - 22h00: Dinamo Zagreb vs Rijeka
- Ngày 02/11 - 00h45: NK Istra 1961 vs Vukovar 91
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 01/11 - 18h00: Kryvbas vs SC Poltava
- Ngày 01/11 - 20h30: FC Kolos Kovalivka vs FC Olexandriya
- Ngày 01/11 - 23h00: Epicentr Kamianets-Podilskyi vs Veres Rivne
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 01/11 - 20h00: Al-Dhafra vs Al Ittihad Kalba
- Ngày 01/11 - 22h45: Al-Jazira vs Al Bataeh
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 01/11 - 23h30: Shelbourne vs St. Patrick's Athletic
- Ngày 01/11 - 23h30: Waterford FC vs Galway United FC
- Ngày 01/11 - 23h30: Cork City vs Derry City
- Ngày 01/11 - 23h30: Drogheda United vs Bohemian FC
- Ngày 01/11 - 23h30: Shamrock Rovers vs Sligo Rovers
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 01/11 - 22h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs ACS Champions FC Arges
- Ngày 02/11 - 01h30: Universitatea Cluj vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 01/11 - 22h00: Coleraine vs Glenavon
- Ngày 01/11 - 22h00: Dungannon Swifts vs Crusaders
- Ngày 02/11 - 00h30: Ballymena United vs Larne
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 02/11 - 02h00: Cruzeiro vs Vitoria
- Ngày 02/11 - 02h00: Santos FC vs Fortaleza
- Ngày 02/11 - 04h00: Mirassol vs Botafogo FR
- Ngày 02/11 - 07h00: Flamengo vs Sport Recife
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 02/11 - 00h45: Aldosivi vs Independiente Rivadavia
- Ngày 02/11 - 02h00: Barracas Central vs Argentinos Juniors
- Ngày 02/11 - 03h00: Velez Sarsfield vs Talleres
- Ngày 02/11 - 06h00: Independiente vs Atletico Tucuman
Lịch thi đấu MLS Cup
- Ngày 02/11 - 02h30: New York City FC vs Charlotte
- Ngày 02/11 - 04h30: Chicago Fire vs Philadelphia Union
- Ngày 02/11 - 06h30: Nashville SC vs Inter Miami CF
- Ngày 02/11 - 08h30: FC Dallas vs Vancouver Whitecaps
- Ngày 02/11 - 08h30: Portland Timbers vs San Diego
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 02/11 - 00h30: Motherwell vs St. Mirren
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 02/11 - 07h00: Puntarenas FC vs Municipal Perez Zeledon
- Ngày 02/11 - 09h00: Guadalupe FC vs Deportivo Saprissa
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 02/11 - 04h00: Mixco vs Antigua Guatemala
- Ngày 02/11 - 06h00: Comunicaciones FC vs Deportivo Achuapa
- Ngày 02/11 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Deportivo Marquense
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 02/11 - 00h30: Maccabi Bnei Reineh vs Maccabi Tel Aviv