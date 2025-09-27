Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 28/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm TH Clothing. Đội quản lý điện Hương Trà Nâng công suất MBA TH Clothing từ 400 lên 630KVA theo đề nghị của khách hàng

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 06h15 - 10h30 Mất điện trạm Chợ Cống, Kiểm Huệ 4, Xuân Phú 1, Vân Dương 3, Xuân Phú 2, Đặng Thùy Trâm, Tố Hữu 1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 91 ĐD 22kV tuyến 478 Huế 220 đi Sân vận Động

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Dệt May Hương Phú, Sơn Hà, Nhà Máy May 4 (CTCP Dệt May Huế), CTCP Liên Minh, Frit Phú Sơn, Dệt May PPJ Huế (VINATEX Quốc Tế), Thế Giới Số, Sunrise Thiên Nga, Solar Phát Phú, Ngọc Sê, Minh Tuấn Tú. Đội quản lý điện Phú Vang CBM, TNĐK MOF TBA Solar Phát Phú, TBA Thiên Nga, TBA Thế Giới Số

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 28/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.