Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/10/2025 tại Thành phố Huế

14:58 10/10/2025 Tin tức
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 11/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
11/10/2025
từ 06h00 - 13h30
|Mất điện trạm Thống Nhất 3, Thống Nhất 6, Thống Nhất 7, tái định cư Hương Sơ, tái định cư Hương Sơ 2 (Vạn đò), TTPC Bệnh Xã Hội, Trần Quý Khoáng.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Căng lại dây và xử lý tiếp xúc khoảng cột C62B-C63 thuộc lộ kép 471-484 Huế 2, thay các khóa lèo, kháo néo tại cột C63 XT 471 Huế 2 khắc phục tồn tại bãoThí nghiệm định kỳ TBA Trần Quý Khoáng
|
11/10/2025
từ 07h30 - 09h30
|Mất điện trạm Canh Nông 1.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Thay công tơ tổng TBA Canh Nông 1 và tách dây trước công tơ của khách hàng đang đấu vào thanh cái hạ thế ra khỏi tủ hạ thế, xử lý tồn tại bão;Thí nghiệm định kỳ TBA Canh Nông 1
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
11/10/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm An Nông 1 (BBNT), An Nông 3 (BBNT), bơm An Nông, chợ Nông (BBNT), Bình An (BBNT), Hòa Vang 1 (BBNT), Hòa Vang 2 (BBNT).
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Tách lèo các vị trí 50, 62/3 xuất tuyến 471 La Sơn
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
11/10/2025
từ 06h15 - 15h30
|Mất điện trạm Phan Bội Châu 1, khách sạn Mondial.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Lắp tủ RMU 7 ngăn, làm và đấu nối 04 xuất tuyến cáp ngầm thiết lập điểm nút RMU Phan Bội Châu 1
|
11/10/2025
từ 08h30 - 11h30
|Mất điện trạm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank).
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thí nghiệm định kỳ TBA NH Ngoại thương
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
11/10/2025
từ 07h30 - 17h00
|Mất điện trạm UBND huyện Phú Lộc (BBNT), chiếu sáng Quốc Lộ T3, Vinfast Lộc Trì, chợ Cầu Hai, Y tế Phú Lộc (BBNT).
|Đội quản lý điện Phú Lộc
|Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 125 đến vị trí 130B XT 476 Cầu Hai
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 09/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.