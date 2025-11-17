(VTC News) -

Phượng Hoàng Đài Thượng kể về Tiêu Hoán - đế vương trẻ giả danh thành Bạch Trì Phàm (do Nhậm Gia Luân thủ vai), tiếp cận Lăng Thương Thương (Bành Tiểu Nhiễm thủ vai) - con gái của Lăng Tuyết Phong để tìm ra kẽ hở giành lại quyền lực trong tay ông ta và thái hậu. Cả hai cùng nhau hợp tác phá án nhưng lại nảy sinh hiểu lầm sau cái chết của sư phụ nàng. Sau này, hai người được sắp xếp kết hôn nhưng khúc mắc vẫn còn. Lăng Thương Thương và Tiêu Hoán tan rồi hợp, trải qua nhiều gian khó, vạch trần sự thật, đem đến thiên hạ thái bình.

Ngoài Bành Tiểu Nhiễm, Nhậm Gia Luân, dàn diễn viên của Phượng Hoàng Đài Thượng còn có nhiều cái tên quen như: Trương Diệu, Trần Ý Hàm, Uông Trác Thành, Hạc Nam, Lưu Mộng Nhuế...

Lịch chiếu phim Phượng hoàng đài thượng

Phim Phượng hoàng đài thương bắt đầu lên sóng từ ngày 14/11, lúc 6h30 tối. Ngày đầu tiên sẽ chiếu 4 tập. Các ngày còn lại sẽ chiếu 2 tập/ ngày. Riêng ngày 20/11 chỉ chiếu 1 tập.

Tại Việt Nam, các bạn xem phim có bản quyền trên VieON. Phim lên sóng VieON vào ngày 21/11.

