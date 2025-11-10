(VTC News) -

Nội dung phim Tứ Hỷ

Khác với xu hướng phim ngôn tình hoặc nữ chủ doanh nghiệp, Tứ Hỷ đi sâu vào đời sống dân sinh, khắc họa những người phụ nữ bình thường đối diện mất mát và trách nhiệm. Nhân vật trung tâm Thẩm Minh Châu (Đồng Dao thủ vai) sống cùng cha mẹ nuôi tại khu phố cổ Nam Khê.

Khi phát hiện mang thai, cô quyết định kết hôn với người yêu Phùng Kiến Kỳ (Phó Tân Bác thủ vai) dù bị gia đình nhà trai phản đối vì chênh lệch gia cảnh.

Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì bi kịch ập đến: Kiến Kỳ qua đời trong một lần cứu người, Minh Châu bơ vơ giữa hai gia đình. Đồng thời, cha mẹ ruột xuất hiện, hé lộ Minh Châu là đứa trẻ bị thất lạc năm xưa.

Ngoài Minh Châu, phim còn tập trung vào ba phụ nữ khác trong một đại gia đình, mỗi người mang nỗi niềm riêng nhưng đều chạm tới trái tim khán giả. Hứa Tri Hạ (Tưởng Hân thủ vai) là chị cả gồng gánh cả nhà giữa lúc mang thai và lo cho người mẹ đau buồn. Bích Thần (Vương Thụy Hân thủ vai) mâu thuẫn với chồng trong việc tổ chức đám cưới, còn Mỹ Kỳ – em gái Phùng Kiến Kỳ – rơi vào khủng hoảng khi mang thai ngoài ý muốn. Bốn câu chuyện hòa quyện tạo nên bức tranh đa tầng về tình thân, tranh cãi, nước mắt và nghị lực sống.

Lịch chiếu phim Tứ Hỷ

Tứ Hỷ chính thức lên sóng vào ngày 7/11/2025 trên CCTV8 và nền tảng Tencent Video, gồm 36 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết Có chuyện vui của tác giả Thanh Dương Uyển Hề. Phim do Thẩm Nghiêm (từng làm Nửa đời trước của tôi, Thiên Thịnh Trường Ca, Lưu Kim Tuế Nguyệt) làm tổng đạo diễn, Thẩm Dương đạo diễn và Lam Tiểu Tịch biên kịch.

Trên đây là lịch chiếu phim Tứ Hỷ mời quý bạn đọc đón xem.