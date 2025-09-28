(VTC News) -

Nội dung phim Hãy để tôi toả sáng

Bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, xoay quanh mối quan hệ hôn nhân phức tạp giữa Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình thủ vai).

Cả hai kết hôn vì lợi ích và dưới vẻ ngoài hào nhoáng của cuộc hôn nhân là vô số lời nói dối cùng sự thao túng. Khi mâu thuẫn bùng phát, cả hai dần xé bỏ lớp ngụy trang, để rồi cuối cùng tìm thấy sự cứu rỗi lẫn nhau.

Trong phim, Triệu Lộ Tư đã hoàn toàn thay đổi hình tượng ngọt ngào thường thấy, mạnh dạn thử thách với vai nữ chính có tính cách mưu mô và phức tạp hơn. Đáng chú ý, ngay từ thời điểm quay phim, loạt hình ảnh về tạo hình thời trang sành điệu của Triệu Lộ Tư trong phim đã nhiều lần gây sốt trên mạng xã hội.

Kịch bản phim gay cấn và sự lột xác của Triệu Lộ Tư trở thành những điểm quan trọng thu hút người xem.

Hãy để tôi toả sáng đã lên sóng 4 tập đầu tiên vào ngày 24/9

Lịch chiếu phim Hãy để tôi toả sáng

Ngày 26/9, bộ phim truyền hình Hoa ngữ Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ phát sóng 4 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent Video.

Tính đến trưa ngày 26/9, Hãy để tôi tỏa sáng đạt mốc 22.000 điểm nhiệt độ trên Tencent.

Việc phim phát sóng bất ngờ mà không có lịch trình báo trước là điều không diễn viên nào mong muốn. Hãy để tôi tỏa sáng cũng gặp bất lợi tương tự, biểu hiện là 4 tập đầu có số lượng quảng cáo khá hạn chế, từ 1 - 3 quảng cáo mỗi tập.

Tuy nhiên, người hâm mộ vui mừng khi bộ phim được lên sóng, vì sau khi Triệu Lộ Tư và công ty quản lý bùng nổ mâu thuẫn từ đầu tháng 8, các hoạt động của nữ diễn viên đều bị ảnh hưởng, hạn chế. Thậm chí fan từng lo lắng các phim Triệu Lộ Tư đã quay sẽ “xếp kho” vĩnh viễn.