Nội dung phim Yến ngộ Vĩnh An

Yến ngộ Vĩnh An là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Tiệm cơm nhỏ thành Trường An của tác giả Bánh Anh Đào. Đảm nhận vai nữ chính Thẩm Thiều Quang là Vương Ảnh Lộ.

Sau nàng "cá muối" Liêu Đình Nhạn trong Hiến Ngư, cô gái chịu nhiều đau khổ Diệp Hải Đường trong 12 lá thư, Vương Ảnh Lộ tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn mang màu sắc hài hước, duyên dáng có thể coi là sở trường của mình.

Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ thủ vai nam chính Lâm Yến, vị quan tuổi trẻ tài cao. Ban đầu, Thẩm Thiều Quang cho rằng Lâm Yến là vị "ma vương", thế nhưng theo thời gian cô dần hiểu ra anh rất lương thiện, tốt bụng.

Lịch chiếu phim Yến ngộ Vĩnh An được dự đoán vào giữa tháng 9 này

Lâm Yến không chỉ có mối quan hệ tình cảm với Thẩm Thiều Quang, mà còn thân thiết với cả gia đình cô. Dù rất nhiều lúc, anh thấy gia đình này có những ngôn ngữ và cử chỉ kỳ lạ, giống như chẳng hề cùng một thời đại với mình, nhưng điều đó cũng không ngăn anh cảm thấy ngôi nhà họ Thẩm thực sự rất ấm áp.

Yến ngộ Vĩnh An mới tung trailer nhưng nhận được sự quan tâm của các mọt phim Trung bởi nội dung và diễn viên chính quá chất lượng.

Lịch chiếu phim Yến ngộ Vĩnh An được dự đoán sẽ phát sóng vào giữa tháng 9 mời quý bạn đọc đón xem.