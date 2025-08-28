Nội dung Dữ Tấn Trường An
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, phim Dữ Tấn Trường An xoay quanh câu chuyện của Lê Sương (Tống Dật thủ vai) tướng quân nước Thái Tấn và Tấn An (Thừa Lỗi thủ vai). Tấn An vốn bị mất trí nhớ, được Lê Sương đưa về và đặt cho cái tên này.
Kể từ đó, Tấn An một lòng một dạ ở bên cạnh Lê Sương, tình cảm của cả hai dần nảy nở trong thầm lặng. Đến một ngày, Tấn An dần nhớ lại thân phận thật sự của mình. Hóa ra, anh chính là vương gia của nước địch. Hai người từng thề hẹn sẽ trọn đời bên nhau, đến nay lại bị vận mệnh đẩy vào tình cảnh đối đầu.
Vốn đã sớm mỏi mệt vì những cuộc chiến, Lê Sương và Tấn An quyết định nắm tay nhau vượt qua sóng gió, cùng giữ vững chính nghĩa trong tim mình.
Lên sóng ngay sau phim Cẩm Nguyệt Như Ca, Dữ Tấn Trường An khó tránh khỏi việc bị đem ra so sánh bởi cả hai cùng là phim cổ trang, nhân vật do Thừa Lỗi đảm nhận đều nên duyên với nữ tướng quân.
Mặc dù số phận của Hòa Yến và Lê Sương có nhiều điểm khác biệt nhưng hai người đều là nữ tướng quân mạnh mẽ xông pha nơi chiến trường và lập nhiều chiến công. Chuyện tình cảm của hai nhân vật chính cũng dần nảy sinh qua nhiều lần cùng nhau đối mặt với thử thách.
Lịch chiếu phim Dữ Tấn Trường An
Bộ phim Dữ Tấn Trường An có độ dài 38 tập, lên sóng từ ngày 24/8 và cập nhật tập mới lúc 17h mỗi ngày. Dưới đây là lịch chiếu phim Dữ Tấn Trường An chi tiết:
Trên đây là nội dung và lịch chiếu phim Dữ Tấn Trường An mời quý bạn đọc đón xem.