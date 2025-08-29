(VTC News) -

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra vào 7h thứ Bảy, ngày 30/8.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình sơ duyệt, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

Hà Nội cấm đường 30/8 nhiều tuyến để phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Theo đó, lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 như sau:

Khung giờ cấm đường: Từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8.

Trong khoảng thời gian trên, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ… sẽ được cấm triệt để đối với các phương tiện (trừ xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và xe ưu tiên).

Danh sách các tuyến đường trọng điểm bị cấm bao gồm:

Khu vực Ba Đình và lân cận: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Khu vực Hoàn Kiếm, Đống Đa: Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Một số tuyến đường mở rộng: Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tạm cấm

Ngoài những tuyến đường cấm hoàn toàn, Hà Nội cũng áp dụng lệnh tạm cấm tại nhiều khu vực:

Phía bên trong Vành đai 1: Tạm cấm toàn bộ các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe ưu tiên, công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố).

Khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: Tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ ngồi (ngoại trừ các xe được phép đặc biệt).

Các tuyến phố hạn chế lưu thông

Một số khu vực không cấm hoàn toàn nhưng hạn chế lưu thông để giảm áp lực giao thông:

Trong Vành đai 2 đến Vành đai 3: Hạn chế các phương tiện như ô tô cá nhân, xe mô tô, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ.

Trong Vành đai 1 đến Vành đai 2: Hạn chế lưu thông với nhiều loại phương tiện vào các khung giờ nêu trên.

Các tuyến từ Vành đai 3 ra ngoại thành: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Tỉnh lộ 419, Tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18.

Trên các tuyến này, xe buýt, xe rác, xe khắc phục sự cố và xe phục vụ lễ kỷ niệm được phép hoạt động, còn lại sẽ bị hạn chế.

Mới nhất, Công an TP Hà Nội có thông báo về việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa để phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h đến 24h các ngày 28/8 đến 5/9 phục vụ triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Cụ thể: Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, Quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ Quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.