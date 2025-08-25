Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội từ nay đến ngày 2/9 và hướng di chuyển thay thế

(VTC News) -

*Cập nhật lúc 19h ngày 26/8

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó điểm nhấn là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9 tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, Công an TP Hà Nội công bố chi tiết lịch cấm đường, tạm cấm và hướng di chuyển thay thế từ nay đến hết ngày 2/9. Người dân cần đặc biệt lưu ý để chủ động sắp xếp lộ trình, hạn chế ùn tắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội từ nay đến ngày 2/9

Các khung giờ cấm đường được áp dụng vào 3 đợt chính, phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm:

Từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8: Phục vụ sơ duyệt buổi tối 27/8.

Từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8: Phục vụ tổng duyệt sáng 30/8.

Từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9: Phục vụ lễ kỷ niệm chính thức sáng 2/9.

Trong khoảng thời gian trên, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ… sẽ được cấm triệt để đối với các phương tiện (trừ xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và xe ưu tiên).

Các tuyến đường cấm triệt để

Danh sách các tuyến đường trọng điểm bị cấm bao gồm:

Khu vực Ba Đình và lân cận: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Khu vực Hoàn Kiếm, Đống Đa: Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.

Một số tuyến đường mở rộng: Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Buổi tổng hợp luyện thứ hai của các lực lượng vũ trang Nhân dân tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Đắc Huy)

Các tuyến đường tạm cấm

Ngoài những tuyến đường cấm hoàn toàn, Hà Nội cũng áp dụng lệnh tạm cấm tại nhiều khu vực:

Phía bên trong Vành đai I: Tạm cấm toàn bộ các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe ưu tiên, công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố).Khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ ngồi (ngoại trừ các xe được phép đặc biệt).

Các tuyến phố hạn chế lưu thông

Một số khu vực không cấm hoàn toàn nhưng hạn chế lưu thông để giảm áp lực giao thông:

Trong Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế các phương tiện như ô tô cá nhân, xe mô tô, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ.

Trong Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông với nhiều loại phương tiện vào các khung giờ nêu trên.

Các tuyến từ Vành đai III ra ngoại thành: Gồm quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18.

Trên các tuyến này, xe buýt, xe rác, xe khắc phục sự cố và xe phục vụ lễ kỷ niệm được phép hoạt động, còn lại sẽ bị hạn chế.

Xe cảnh sát phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Minh Tuệ)

Hướng di chuyển thay thế

Để đảm bảo hành trình không bị gián đoạn, người dân và các phương tiện được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn phân luồng:

- Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

- Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không dừng, đỗ trên các tuyến đường nằm trong diện cấm hoặc tạm cấm để tránh gây cản trở giao thông.

Người dân nên theo dõi thường xuyên thông báo từ Công an TP Hà Nội và các kênh thông tin chính thống. Chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, đặc biệt là xe buýt, để giảm áp lực giao thông. Sắp xếp thời gian di chuyển sớm hơn so với dự kiến, tránh đi vào các khung giờ cấm. Chấp hành tuyệt đối chỉ dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.