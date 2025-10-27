(VTC News) -

Halloween giờ đã trở thành một trong những dịp giải trí lớn dành cho giới trẻ với các hoạt động như hóa trang, “trick-or-treat” cho trẻ em, party dành cho người lớn và những khu vui chơi chủ đề rùng rợn. Năm 2025, Halloween rơi vào Thứ Sáu, ngày 31/10, đây thời điểm lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn một đêm dài vui chơi.

Lễ hội Halloween 2025 đi chơi đâu ở TP.HCM?

Dưới đây là cẩm nang điểm đến cập nhật, dễ tham khảo để bạn lên kế hoạch cho "buổi tối ma mị" ở TP.HCM.

Phố Tây Bùi Viện

Nếu bạn muốn hóa trang độc đáo và hòa vào đám đông hóa trang náo nhiệt, Phố đi bộ Bùi Viện sẽ là lựa chọn hàng đầu. Khu phố này vốn nổi tiếng với không khí sôi động, hàng loạt bar, quán nhạc và hoạt động đường phố. Mỗi mùa Halloween đường phố thường tràn ngập người hóa trang, nhiếp ảnh gia pop-up và chương trình DJ ngoài trời. Đây là nơi thích hợp cho nhóm bạn thích không khí “party” tự do, chụp ảnh và uống bia bên lề đường.

Phố Bùi Viện rất đông, bạn nên giữ tài sản cá nhân và thống nhất điểm hẹn với cả nhóm. Các rooftop, bar trên phố thường tổ chức party có bán vé, nếu muốn chỗ ngồi tốt, bạn nên đặt trước.

Địa điểm chơi Halloween ở TP.HCM: Các quán trên phố Bùi Viện trang trí theo chủ đề lễ hội, tổ chức những bữa tiệc hóa trang đầy sáng tạo.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố Nguyễn Huệ là “trái tim” của trung tâm phường Sài Gòn, thích hợp cho những ai muốn không gian rộng, dễ chụp hình với background quảng trường, tòa nhà UBND, đài phun nước và ánh sáng thành phố. Nhiều nhóm, trò chơi cosplay và những gian hàng nhỏ xuất hiện quanh khu vực này mỗi dịp lễ lớn. Một số club, nhà hàng khu vực xung quanh cũng tổ chức chương trình Halloween.

Nhiều bạn trẻ hóa trang thành những dị nhân, ma quái để vui chơi Halloween ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Vietnamnet)

Công viên văn hóa Suối Tiên

Nếu bạn muốn vui chơi Halloween kết hợp trò chơi cảm giác mạnh, show biểu diễn và khu trải nghiệm chủ đề ma quái thì Công viên văn hóa Suối Tiên là một lựa chọn hợp lý. Nơi đây thường xuyên tổ chức chương trình dịp lễ với các khu Haunted House, parade và nhiều hoạt động dành cho trẻ em lẫn người lớn. Suối Tiên cũng là điểm đến lý tưởng cho gia đình có con nhỏ, ban ngày chơi công viên, tối tham dự sự kiện lễ hội.

Trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM như Vincom, AEON, Sài Gòn Centre, Crescent Mall...đang được trang trí ngập tràn không khí Halloween, ngoài ra còn có các chương trình “trick-or-treat” cho trẻ em, hoạt động hóa trang và mini show. Nhiều trung tâm thương mại lớn có khu vui chơi trẻ em tổ chức party, còn các cửa hàng thời trang, quà lưu niệm và tiệm bánh kẹo tham gia khuyến mãi. Nếu bạn muốn không khí lễ hội nhưng vẫn tiện lợ có quầy ăn, nhà vệ sinh, điều hòa thì hãy chọn đến trung tâm thương mại.

Góc decor Halloween tại Trung tâm thương mại ở TP.HCM.

Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim thường khai thác không khí Halloween bằng cách chiếu sớm các phim kinh dị, tổ chức suất chiếu chủ đề và mini-events cosplay trước/ sau suất chiếu. Đây là lựa chọn thích hợp nếu bạn muốn “vừa rùng rợn vừa thoải mái” trong không gian thoải mái.

Rất nhiều phim kinh dị được ra mắt trong dịp Halloween.

Nhà sách, tiệm đồ chơi, cửa hàng kẹo

Với những gia đình có trẻ nhỏ thì đây là một gợi ý phù hợp cho dịp Halloween. Những nhà sách lớn thường trang trí theo chủ đề, tổ chức góc đọc sách ma mị cho trẻ em, thi vẽ hoặc góc chụp hình Halloween. Các tiệm bán kẹo, cửa hàng đồ trang trí (vật dụng lễ hội, mặt nạ, phụ kiện hóa trang) trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ luôn bổ sung mặt hàng mùa vụ, rất tiện cho các nhóm cần mua đồ Halloween.

Quán cà phê

Các quán cà phê thường trang trí theo chủ đề, có đồ uống đặc biệt lấy cảm hứng Halloween (mocktail “màu máu”, bánh kem hình bí ngô...), hoặc tổ chức show liên quan đến Halloween. Nhiều quán cà phê cũng có khu hóa trang dành cho giới trẻ thích sáng tạo.

Đại tiệc âm nhạc Halloween

Halloween 2025 hứa hẹn bùng nổ với chuỗi đại tiệc âm nhạc Halloween Festival, quy tụ dàn nghệ sĩ, DJ quốc tế, nhóm nhảy và rapper trẻ tại nhiều sân khấu lớn ở TP.HCM. Hàng ngàn bạn trẻ sẽ hòa mình vào không gian âm thanh – ánh sáng rực rỡ, sân khấu “demo onstage” bùng nổ cùng hiệu ứng khói, laser và EDM cực cháy.

Khu onground zone cũng sôi động không kém với booth check-in ma mị, thử thách hóa trang, game tương tác và quà limited độc quyền. Sự kiện được xem là “đặc sản” mùa ma ám dành cho những ai muốn “cháy hết mình” trong đêm Halloween hiện đại.

Nhiều đại tiệc âm nhạc hoành tráng được tổ chức dịp Halloween.

Halloween 2025 ở TP.HCM có đủ các gợi ý vui chơi từ bữa tiệc đường phố náo nhiệt ở Bùi Viện, không gian lễ hội rộng ở Nguyễn Huệ, khu vui chơi chủ đề tại Suối Tiên, đến các mall, rạp chiếu và quán cà phê trang trí đặc sắc. Tuỳ bạn thích rùng rợn hay nhẹ nhàng, chỉ cần chọn điểm đến phù hợp, chuẩn bị trang phục và lên lịch, đêm Halloween ở TP.HCM hứa hẹn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.