Thế hệ nào chi tiêu 'mạnh tay' nhất cho lễ Halloween?

(VTC News) -

Halloween không chỉ là dịp hóa trang rùng rợn hay phát kẹo cho trẻ nhỏ mà với nhiều người Mỹ, đây còn là “cuộc chơi tiêu dùng” lớn trong năm. Theo nghiên cứu mới của công ty dịch vụ tài chính Empower, được thực hiện trên 2.000 người dân Mỹ, trung bình mỗi người chi khoảng 296 USD (7,7 triệu đồng) cho dịp này, bao gồm chi phí kẹo, trang phục, đồ trang trí và các hoạt động giải trí.

Tuy nhiên, mức chi tiêu đó không được phân bổ đồng đều giữa các thế hệ. Thế hệ thiên niên kỷ (Millennials - gen Y, ra đời từ năm 1981 đến 1996) dẫn đầu khi dự định “rút hầu bao” 522 USD (13,7 triệu đồng), gần gấp đôi mức trung bình. Gen Z theo sau với 435 USD (11,4 triệu đồng), cho thấy người trẻ ngày càng chi tiêu hào phóng cho lễ Halloween.

Trung bình mỗi người Mỹ chi khoảng 296 USD (7,7 triệu đồng) cho Halloween.

Khi lạm phát không ngăn nổi niềm vui lễ hội

Dù giá cả leo thang khiến nhiều người dè dặt hơn, hơn một nửa người Mỹ (57%) thừa nhận giá chocolate tăng đã khiến họ phải điều chỉnh lượng kẹo mua. Thế nhưng, điều đó không ngăn được họ tận hưởng không khí lễ hội, 51% nói rằng Halloween là một trong những ngày lễ yêu thích nhất và 57% khẳng định kỷ niệm cùng bạn bè, gia đình vào ngày 31/10 là vô giá.

Tuy vậy, lạm phát vẫn là bóng ma ám ảnh ví tiền. Khoảng 52% người tham gia khảo sát cho biết họ đang cắt giảm chi tiêu cho Halloween, dù 39% thừa nhận vẫn chi tiêu quá mức mỗi năm, tỷ lệ này cao nhất ở Millennials (52%) và gen Z (48%).

Đáng chú ý, 54% người Mỹ cho rằng, các bậc cha mẹ hiện nay chịu áp lực phải chi tiêu nhiều hơn cho con cái vào Halloween so với các thế hệ trước. Gần 31% thú nhận rằng họ chi nhiều hơn khi thấy bạn bè hoặc người thân chi tiêu mạnh tay, và xu hướng “chi vượt khả năng” phổ biến nhất ở gen Z (53%) và Millennials (50%).

Dù giá cả leo thang nhưng không ngăn được họ tận hưởng không khí lễ hội.

Mua sắm sớm, chi thông minh hơn và sáng tạo hơn

Theo Empower, phần lớn người tiêu dùng bắt đầu mua sắm Halloween từ tháng 9 (39%) hoặc tháng 10 (43%), nhưng thế hệ Millennials “nóng lòng” hơn chiếm khoảng 26% đã khởi động mua sắm từ tháng 8.

Sức hút lễ hội này còn vượt qua nhiều dịp khác, 40% người Mỹ nói họ thích mua sắm cho Halloween hơn các ngày lễ khác, tỷ lệ này ở Millennials là 61% và Gen Z là 56%.

Để tiết kiệm, người tiêu dùng ngày càng chuộng các giải pháp linh hoạt: 22% tái sử dụng hoặc chỉnh sửa lại trang phục cũ, 22% săn đồ tại các cửa hàng tiết kiệm hoặc bán lẻ giảm giá, 20% chọn tự làm hoặc may trang phục tại nhà, vừa tiết kiệm vừa mang dấu ấn cá nhân.

Đặc biệt, 23% gen Z và Millennials còn mua trang phục cho thú cưng, dù phải trả thêm chi phí. Điều này phản ánh xu hướng Halloween không chỉ dành cho người,.

AI – công cụ mới cho mùa lễ hội

Công nghệ cũng len lỏi vào thói quen tiêu dùng, khoảng 25% Millennials và 24% gen Z cho biết họ sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm ưu đãi tốt nhất khi mua kẹo, đồ trang trí hoặc trang phục, trong khi 27% Millennials và 24% gen Z dùng AI để tạo ý tưởng hóa trang độc đáo.

Không dừng lại ở đó, 21% Millennials còn tận dụng các công cụ thông minh để lên kế hoạch cho chuyến du lịch theo chủ đề Halloween hoặc mùa thu.

Dù thắt chặt chi tiêu, người Mỹ vẫn muốn có một mùa lễ hội đáng nhớ, 45% cho biết họ ưu tiên chi cho trải nghiệm như tiệc tùng hoặc du lịch hơn là mua sắm đồ trang trí.

Những lựa chọn phổ biến bao gồm:

- 31% muốn tham quan ruộng bí ngô hoặc lễ hội thu hoạch, trong đó gen Z chiếm 41% và Millennials 39%.

- 23% tham dự tiệc Halloween, Millennials 39%, gen Z 35%.

- 21% muốn vui chơi ở công viên giải trí hoặc nhà ma, Millennials 37%, gen Z 35%.

Đáng chú ý, gần 28% gen Z và 27% Millennials dự định đến các thị trấn nổi tiếng vì yếu tố tâm linh hoặc lịch sử như Salem hay Sleepy Hollow, trong khi tỷ lệ này chỉ là 17% ở gen X và 4% ở Baby Boomers.

Dù thắt chặt chi tiêu, người Mỹ vẫn muốn có một mùa lễ hội đáng nhớ.

Chi tiết chi tiêu trung bình cho lễ Halloween tại Mỹ

Theo Empower, ngân sách trung bình 296 USD/người trong dịp Halloween 2025 được chia nhỏ như sau:

Kẹo: 59 USD (1,5 triệu đồng)

Trang phục trẻ em: 56 USD (1,4 triệu đồng)

Trang phục người lớn: 46 USD (1,2 triệu đồng)

Trang phục thú cưng: 33 USD (858 nghìn đồng)

Đồ trang trí nhà/sân: 52 USD (hơn 1,3 triệu đồng)

Tiệc tùng, giải trí (vé, sự kiện, đêm nhạc ma quái…): 51 USD (1,3 triệu đồng).

Bà Rebecca Rickert, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Người tiêu dùng tại Empower, nhận định: “Một số người tiêu dùng có thể bỏ qua chocolate năm nay vì giá tăng, nhưng tinh thần Halloween thì vẫn nguyên vẹn. Lễ hội hóa trang này cho thấy áp lực giá cả đã ảnh hưởng đến ngân sách, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui và sự sáng tạo vẫn có thể tồn tại ngay cả khi ví tiền eo hẹp".

Dù đối mặt với lạm phát và chi phí tăng cao, Halloween vẫn là dịp mà người Mỹ, đặc biệt là Millennials và gen Z, sẵn sàng chi đậm để tận hưởng. Từ những bộ trang phục sáng tạo đến những buổi tiệc ma quái hay chuyến đi đầy kỷ niệm, thế hệ trẻ đang chứng minh rằng niềm vui lễ hội đôi khi đáng giá hơn cả số tiền bỏ ra.