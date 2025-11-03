LĐBĐ Malaysia chưa chấp nhận án gian lận nhập tịch, quyết 'đấu tranh' với FIFA

(VTC News) -

Ngay sau khi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lập tức có hành động phản kháng tiếp theo. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về vụ gian lận nhập tịch cầu thủ.

"FAM sẽ gửi thư đến FIFA để yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định này trước khi tiến hành bước tiếp theo là nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Đây là lần đầu tiên FAM đối mặt với tình huống thế này, và các luật sư cũng như ban lãnh đạo của chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định đó. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên quyết đấu tranh vì quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế", Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo.

Liên đoàn bóng đá Malaysia chưa chịu thua trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ.

Tối 3/11, FIFA công bố kết quả xem xét đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Thông báo của FIFA nêu rõ quyết định "bác bỏ toàn bộ kháng cáo, đồng thời giữ nguyên các hình phạt được áp dụng trước đó" đối với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ.

Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF), trong khi bảy cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Theo quy định, FIFA có tối đa 10 ngày để chuyển toàn bộ bản án chi tiết. Sau đó, FAM sẽ có 21 ngày để chính thức nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS. Nếu kháng cáo bị bác bỏ, Malaysia có nguy cơ bị hủy kết quả các trận thắng Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.