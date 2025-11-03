FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, giữ nguyên án phạt gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Tối 3/11, FIFA ra thông báo chính thức về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Theo đó, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên án phạt được đưa ra.

Thông báo của FIFA viết: “Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, liên quan đến quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA về vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu”.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA xác nhận án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7cầu thủ nhập tịch

“Sau khi xem xét hồ sơ và tiến hành buổi điều trần, Ủy ban Kháng cáo đã quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo, đồng thời giữ nguyên các hình phạt được áp dụng trước đó đối với FAM và bảy cầu thủ nói trên. Cụ thể như sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF), nộp cho FIFA.

7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 CHF. Ngoài ra, tất cả bảy cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời hạn 12 tháng”, FIFA tuyên bố.

FIFA cho biết FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài Thể thao để khiếu nại: “FIFA cho biết, FAM và các cầu thủ đã được thông báo về nội dung quyết định trong ngày hôm nay. Họ có 10 ngày để yêu cầu nhận bản quyết định có lý do chi tiết và sau khi được thông báo, các bên có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại”.

Trước đó vào ngày 6/10, FIFA công khai báo cáo chi tiết quá trình điều tra, tung ra bằng chứng cho thấy Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal hóa ra chẳng dính dáng gì đến Malaysia về nguồn gốc gia đình (tính đến đời ông bà). Các lập luận của LĐBĐ Malaysia đều bị bác bỏ.

Sáng 30/10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dội thêm "gáo nước lạnh" cho bóng đá Malaysia. Tổng thư ký Windsor Paul John khẳng định chỉ quan tâm đến "tính hợp lệ của cầu thủ" khi xem xét án phạt cho LĐBĐ Malaysia. Cùng ngày, kênh truyền hình Capital de Noticias của Argentina công bố tài liệu chứng minh nguồn gốc thực sự của một trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch - đúng như kết luận của FIFA.

Với việc FIFA không thay đổi phán quyết, LĐBĐ châu Á (AFC) nhiều khả năng xử phạt đội tuyển Malaysia - xử thua hoặc trừ điểm ở trận gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam khi đó trực tiếp hưởng lợi.

Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải chờ tiếp đến cuối tháng 3 năm sau. LĐBĐ Malaysia có thể kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

AFC cho LĐBĐ Malaysia đến hết vòng loại Asian Cup 2027 để giải quyết xong quy trình pháp lý. Đó là thời điểm cần chốt danh sách các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.