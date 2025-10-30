+
++
Lắp điện mặt trời mái nhà: Thủ tục đơn giản, quyền lợi lớn
(VTC News) -
Lắp điện mặt trời mái nhà, người dân chỉ cần đăng ký, thông báo đơn giản vừa đảm bảo an toàn, vừa hưởng trọn quyền lợi từ nguồn năng lượng xanh.
Tin mới
Cặp MC hot của VTV3 tái hợp, dẫn dắt chương trình thực tế cho sinh viên
21:53 30/10/2025
Phim
Các bãi xe gầm cầu cạn Hà Nội trước hạn chót 'xoá sổ' ngày 30/10
21:20 30/10/2025
Tin nóng
Xe máy, ô tô ngổn ngang trong bùn đất sau trận lũ lịch sử ở Huế
21:13 30/10/2025
VTC NEWS TV
Cao thủ MMA Việt Nam đấm gục võ sĩ Trung Quốc, CĐV nghe tên bỗng giật mình
21:07 30/10/2025
Võ Thuật
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp ông Tony Blair
20:44 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Gia Lai
20:34 30/10/2025
Cần biết
Băng rừng, khiêng thai phụ vượt quãng đường sạt lở đi cấp cứu
20:31 30/10/2025
Tin tức
Công ty của ca sỹ Jack tạm dừng hoạt động truyền thông
20:28 30/10/2025
Sao Việt
Vụ xây nhầm nhà ở Đắk Lắk: Thừa nhận xây nhầm, rồi lại xây tiếp
20:28 30/10/2025
VTC NEWS TV
Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo
20:24 30/10/2025
Đầu Tư
Lịch cúp điện hôm nay ngày 31/10/2025 tại Cà Mau
20:22 30/10/2025
Cần biết
Thủ tướng: Nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài
20:20 30/10/2025
Chính trị
Không gian ngầm khu trung tâm giải bài toán kết nối hoàn chỉnh cho TP.HCM
20:08 30/10/2025
Đầu Tư
Hàng không và đường sắt vận chuyển hàng miễn phí hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung
20:05 30/10/2025
Thị trường
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung
20:02 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh
19:30 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Khách tăng vọt, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận 732 tỷ đồng sau thuế Quý III
19:21 30/10/2025
Tài chính
Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa
19:17 30/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Đại án Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán 500 lượng vàng khắc phục hậu quả
19:15 30/10/2025
VTC NEWS TV
Madam Pang đến Đại sứ quán gửi lời xin lỗi người dân Việt Nam
19:15 30/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Thường trực Ban Bí thư thăm người dân TP Huế trong trận lũ lịch sử
19:03 30/10/2025
Tin nóng
Ông Trump lệnh thử lại vũ khí hạt nhân, Nga phản ứng thế nào?
18:54 30/10/2025
Thời sự quốc tế
TP.HCM điểm mặt loạt dự án giải ngân chậm, yêu cầu xử lý nghiêm
18:50 30/10/2025
Đầu Tư
Đội tuyển Việt Nam lại mất thêm trụ cột
18:45 30/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Hương Giang lên tiếng về vấn đề hợp pháp giới tính khi thi Miss Universe
18:44 30/10/2025
Hoa hậu
TP.HCM đẩy nhanh tiến độ loạt dự án cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị
18:33 30/10/2025
Đầu Tư
Bộ Công Thương đề xuất không bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu 2025
18:31 30/10/2025
Thị trường
ĐBQH: Người dân Việt Nam có 400-500 tấn vàng nhưng phần lớn nằm trong két
18:30 30/10/2025
Chính trị
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra TW
18:29 30/10/2025
Pháp đình
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Thủ tướng Anh David Lammy
18:28 30/10/2025
Thời sự quốc tế