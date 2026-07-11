(VTC News) -

Người bệnh là ông B.C.D. (59 tuổi, Ninh Bình), nhập viện trong tình trạng ù tai, giảm thính lực đột ngột bên phải sau 2 ngày xuất hiện triệu chứng.

Qua thăm khám, đo thính lực cùng các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chẩn đoán ông D. bị điếc đột ngột tai phải.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực bằng thuốc kết hợp kỹ thuật tiêm thuốc xuyên màng nhĩ - phương pháp đưa thuốc trực tiếp vào tai giữa, giúp tăng khả năng tiếp cận vùng tai trong, nơi liên quan trực tiếp đến chức năng nghe.

Sau thời gian điều trị, tình trạng ù tai của người bệnh giảm rõ rệt, thính lực phục hồi khoảng 90%. Ông D. có thể giao tiếp gần như bình thường và đủ điều kiện xuất viện.

Lần đầu tiên điều trị thành công ca điếc đột ngột bằng kỹ thuật đặc biệt (Ảnh: BVCC)

Chia sẻ trước khi rời viện, ông D. cho biết thời điểm mới mắc bệnh, ông rất lo lắng vì gần như mất khả năng nghe ở tai phải. Tuy nhiên, nhờ được các bác sĩ điều trị kịp thời, đặc biệt là xử trí nhanh khi xuất hiện phản ứng thuốc, sức nghe của ông đã hồi phục đáng kể.

Theo TS.BS. Vũ Trung Lương, Phó Trưởng khoa Tai mũi họng, điếc đột ngột là một cấp cứu chuyên khoa, trong đó 72 giờ đầu được xem là “thời gian vàng” để can thiệp, quyết định nhiều đến khả năng phục hồi thính lực.

“Kỹ thuật tiêm thuốc xuyên màng nhĩ giúp đưa thuốc trực tiếp đến tai trong, tăng hiệu quả điều trị, đồng thời hạn chế các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc toàn thân”, TS.BS. Lương cho biết.

Việc triển khai thành công ca điều trị điếc đột ngột đầu tiên bằng kỹ thuật này đánh dấu bước tiến trong việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Tai mũi họng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nghe kém đột ngột, ù tai, chóng mặt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai mũi họng để được thăm khám và điều trị sớm, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” phục hồi thính lực.