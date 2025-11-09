Kiến nghị loại nhà máy ô tô ở Quảng Ninh khỏi danh sách dự án khó khăn

(VTC News) -

Mới đây, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Quảng Ninh.

Các dự án được xem xét gồm: Dự án Công viên Đại Dương Hạ Long do Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long làm chủ đầu tư; Dự án quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; Dự án nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng làm chủ đầu tư.

Trong đó, 2 dự án được cơ quan có thẩm quyền thanh tra (Dự án Công viên Đại Dương Hạ Long và dự án của Tập đoàn FLC) nên Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định đình chỉ thanh tra theo quy định.

Thanh tra Chính phủ tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính xem xét đưa dự án nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc.

Dự án này được xây dựng tại Khu công nghiệp Việt Hưng (phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) với tổng vốn đầu tư 8.679 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 42 năm. Tổng diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 361.023,7m², thời hạn sử dụng đất đến ngày 16/02/2062 và có quy mô sản xuất 120.000 ô tô/năm.

Liên quan vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, Quảng Ninh giao cho thuê 1.443m² đất nhưng chưa xác định giá đất cho thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất này. Do đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan khẩn trương xác định giá đất cho thuê một lần đối với diện tích 1.443m² đất, phối hợp với Công ty Thành Công Việt Hưng hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất trên theo quy định.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính xem xét đưa dự án nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ra khỏi danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, dự án đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành sản xuất, kinh doanh xe du lịch từ tháng 3/2025. Tính đến tháng 7/2025, nhà máy đã sản xuất được 674 ô tô (sản phẩm thương mại) đưa ra thị trường.

Dự án nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng đã hoàn thiện, đưa vào vận hành sản xuất và tỉnh Quảng Ninh xác định không còn khó khăn, vướng mắc.

Qua thanh tra cho thấy, chủ đầu tư cơ bản thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về một số nội dung trong thực hiện đầu tư dự án.

Đối với những kiến nghị của Công ty Thành Công Việt Hưng chủ yếu liên quan đến việc chưa có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng sản xuất, lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp như tại khu kinh tế, không có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư dự án.

Vấn đề này, từ tháng 2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định 26/2023 nên một số kiến nghị của Công ty Thành Công Việt Hưng đã được giải quyết.

“Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định dự án không có khó khăn, vướng mắc”, kết luận thanh tra nêu.