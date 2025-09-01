Đóng

Không khí hào hùng: Khối yêu nước đội mưa chờ xem diễu binh A80

(VTC News) -

Với tinh thần yêu nước, bất chấp cơn mưa lớn, hàng vạn người dân kiên nhẫn chờ đợi để được xem những giây phút diễu binh, diễu hành đầy tự hào.

QUỐC TÚ - DUNG NHIÊN
