'Không đánh mà thắng' trong binh pháp Tôn Tử là gì?

(VTC News) -

"Binh pháp Tôn Tử" do Tôn Vũ biên soạn vào cuối thời Xuân Thu, thế kỷ 5 TCN luôn được xưng tụng là cuốn bách khoa toàn thư vĩ đại về chiến lược. Mặc dù là một tác phẩm bàn về chiến tranh, nhưng tư tưởng cốt lõi của cuốn sách này lại đi ngược hoàn toàn với sự hiếu chiến.

Tại thiên thứ ba mang tên Mưu công (đánh bằng mưu lược), Tôn Tử để lại một câu kinh điển, định hình lại toàn bộ tư duy của giới tinh hoa phương Đông và phương Tây: "Bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã; bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã" (trăm trận trăm thắng chưa phải là cách vi diệu nhất; không đánh mà khuất phục được quân địch mới là cách vi diệu nhất).

"Không đánh mà thắng" mang một ý nghĩa vĩ mô và sâu sắc hơn rất nhiều so với một lời khuyên né tránh xung đột đơn thuần.

"Không đánh mà thắng" trong binh pháp Tôn Tử là cảnh giới tối cao của nghệ thuật chiến lược và triết lý nhân sinh. (Ảnh: QQ)

Ý nghĩa "không đánh mà thắng" trong binh pháp Tôn Tử

Để hiểu vì sao Tôn Tử đề cao việc "không đánh", chúng ta cần thấu hiểu quan điểm của ông về chiến tranh. Ngay từ chương mở đầu, Tôn Tử đã khẳng định: "Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã" (chiến tranh là việc lớn của quốc gia, liên quan đến sự sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không suy xét cẩn thận).

Chiến tranh, dù thắng hay bại, đều đi kèm với một cái giá khổng lồ về nhân mạng, tài sản, kinh tế và sự ổn định của xã hội. Nếu bạn ra quân trăm trận và thắng cả trăm trận, đất nước của bạn cũng sẽ kiệt quệ về tài lực, quân sĩ mỏi mệt, oán hận ngút trời. Một chiến thắng được xây dựng trên đống tro tàn và xương máu là một chiến thắng đắt đỏ mang mầm mống của sự diệt vong.

Do đó, ý nghĩa của "không đánh mà thắng" chính là việc đạt được mục tiêu chính trị và chiến lược cuối cùng mà không phải trả giá bằng sự tàn phá vật lý. Nó bảo toàn lực lượng của quân ta, đồng thời giữ nguyên vẹn tài sản và cơ sở hạ tầng của đối phương để ta có thể tiếp quản và sử dụng sau này. Đó mới là chiến thắng toàn diện và kinh tế nhất.

Bốn cấp độ của chiến lược

Làm thế nào để không đánh mà kẻ thù vẫn phải chịu khuất phục? Tôn Tử không chỉ đưa ra lý thuyết suông, mà ông xây dựng một hệ thống phân cấp chiến lược rõ ràng từ cao xuống thấp để đạt được cảnh giới này:

Thượng binh phạt mưu (Thượng sách là đánh vào mưu kế): Đây là cấp độ cao nhất. Bạn sử dụng trí tuệ, tình báo và sự nhạy bén để nhìn thấu kế hoạch của đối phương từ khi nó mới manh nha hình thành. Bằng cách vô hiệu hóa ý đồ của kẻ thù ngay từ trong trứng nước, bẻ gãy ý chí chiến đấu của chúng, bạn khiến cuộc chiến không thể nổ ra.

Kỳ thứ phạt giao (Kế tiếp là đánh vào ngoại giao): Nếu không thể ngăn chặn ý đồ của địch, hãy cắt đứt các liên minh của chúng. Bằng các đòn bẩy ngoại giao, kinh tế, bạn cô lập kẻ thù, khiến chúng không có đồng minh, không có hậu viện. Khi nhận ra mình hoàn toàn đơn độc, kẻ thù ắt sẽ phải đầu hàng.

Kỳ thứ phạt binh (Kế tiếp là đánh vào quân đội): Khi mưu và giao đều thất bại, hai bên buộc phải dàn trận đối đầu trực tiếp trên chiến trường. Lúc này, tổn thất máu xương là điều không thể tránh khỏi.

Kỳ hạ công thành (Hạ sách là đánh thành): Đây là biện pháp tồi tệ nhất. Việc bao vây và công phá một thành trì kiên cố sẽ khiến binh sĩ thương vong vô số, tài nguyên cạn kiệt và thời gian kéo dài.

Như vậy, "không đánh mà thắng" chính là việc nhà cầm quân xuất sắc chỉ sử dụng hai cấp độ đầu tiên (phạt mưu và phạt giao) để giải quyết xung đột, tuyệt đối tránh để tình huống rơi vào mức phải dùng đến vũ lực (phạt binh và công thành).

Ý nghĩa của "không đánh mà thắng" chính là việc đạt được mục tiêu chính trị và chiến lược cuối cùng mà không phải trả giá bằng sự tàn phá vật lý. (Ảnh: SH)

Nguyên lý của sự răn đe

Tuy nhiên, "không đánh" không có nghĩa là yếu đuối, hèn nhát hay khoanh tay đứng nhìn. Theo logic của binh pháp Tôn Tử, để đối phương phải cúi đầu khuất phục mà không cần đổ máu, bạn phải sở hữu một sức mạnh áp đảo tuyệt đối

Đó là nghệ thuật của sự răn đe. Khi bạn xây dựng được một nội lực vững mạnh (quân đội tinh nhuệ, kinh tế phồn vinh, chính trị đoàn kết), kết hợp với triết lý "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi" (Biết mình biết người, trăm trận không nguy), bạn sẽ tạo ra một áp lực tâm lý khổng lồ lên đối phương. Khi kẻ thù phân tích tình hình và nhận ra rằng tỷ lệ chiến thắng của chúng bằng không, mọi nỗ lực phản kháng chỉ dẫn đến sự tự diệt, chúng sẽ tự động buông vũ khí, chấp nhận đàm phán hoặc nhượng bộ.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức không ai dám thách thức bạn, đó chính là đỉnh cao của việc "không đánh mà thắng".

Giá trị trong thời hiện đại

Ngày nay, tiếng gươm đao dẫu đã không còn nhưng triết lý "không đánh mà thắng" của Tôn Vũ lại càng tỏa sáng trên các thương trường và chính trường quốc tế.

Trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp: Các tập đoàn hàng đầu không tiêu diệt đối thủ bằng cách "khô máu" giảm giá hay kiện tụng pháp lý (tương đương với phạt binh). Thay vào đó, họ phạt mưu bằng cách không ngừng đổi mới sáng tạo, tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm ưu việt, như cách Apple tung ra iPhone để vô hiệu hóa hoàn toàn đế chế Nokia mà không cần một cuộc chiến vật lý nào.

Họ phạt giao bằng cách thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập để thâu tóm đối thủ cạnh tranh, biến thù thành bạn, từ đó mở rộng đế chế mà không gây tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Trong đời sống nhân sinh cá nhân: Triết lý này là bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Đối mặt với những kẻ thị phi, đố kỵ hay những cuộc cãi vã vô bổ, việc đôi co, tranh giành phần thắng bằng lời nói chỉ khiến ta hao tổn năng lượng và chuốc lấy phiền não. Người trí tuệ chọn cách "không đánh", họ im lặng, tập trung nâng cấp bản thân, xây dựng thành tựu.

Khi bạn vươn lên một tầm cao mới, những kẻ gièm pha tự khắc rơi vào sự lép vế và im lặng. Đó chính là sự khuất phục đối thủ thanh lịch và mạnh mẽ nhất.

"Không đánh mà thắng" không phải là một sự trốn tránh thực tại, mà là sự can thiệp tinh vi ở tầng bậc tư duy. Lời dạy hơn 2.500 năm tuổi của Tôn Tử vẫn mãi là chiếc kim chỉ nam minh triết, nhắc nhở nhân loại rằng, vũ khí sắc bén nhất của con người không nằm ở sức mạnh cơ bắp hay hỏa lực phô trương, mà nằm ở trí tuệ nhìn thấu đại cục và trái tim biết trân trọng sự toàn vẹn của vạn vật.