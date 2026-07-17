Thời tiết Hà Nội hôm nay 17/7: Có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33℃

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/7 duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông.

Nền nhiệt không quá cao, thời tiết khá dễ chịu so với những ngày nắng nóng trước đó, tuy nhiên người dân vẫn cần lưu ý nguy cơ dông sét trong thời điểm mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29℃.

Nhiệt độ cao nhất 31-33℃.

Với nền nhiệt dao động từ 27-33℃, thời tiết Hà Nội mát hơn so với nhiều khu vực miền Trung đang có nắng nóng. Tuy nhiên, mưa dông xuất hiện bất chợt có thể làm giảm tầm nhìn và gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/7: Trời có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33℃

Cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện bất chợt

Mặc dù không xảy ra mưa liên tục, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện các cơn mưa rào và dông ngắt quãng trong ngày. Người dân khi ra ngoài nên chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô để chủ động ứng phó với sự thay đổi của thời tiết.

Trong thời điểm có dông, cần hạn chế trú dưới cây lớn, cột điện hoặc các công trình tạm để phòng tránh nguy cơ do sét đánh và gió giật gây ra.

Khuyến cáo cho người dân Thủ đô

Nếu có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển vào chiều tối, người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình khi xuất hiện mưa dông.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông, cần giảm tốc độ khi gặp mưa, giữ khoảng cách an toàn và chú ý các đoạn đường có thể trơn trượt sau những cơn mưa.

Theo cơ quan khí tượng, Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái có mây và mưa rào, dông xuất hiện từng lúc trong ngày. Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp công việc và đảm bảo an toàn khi di chuyển.