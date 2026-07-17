Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7: Chiều tối mưa dông, có nơi mưa rất to

(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7 cho thấy khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với ban ngày có nắng, chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Một số nơi có thể xảy ra mưa to cục bộ, đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Nam Bộ hôm nay có mây, mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên nhiều địa phương, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26℃.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35℃.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7: Chiều tối mưa dông, có nơi mưa to

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 17/7

Tại TP.HCM, thời tiết không có nhiều khác biệt so với các tỉnh Nam Bộ. Ban ngày trời có mây, nắng gián đoạn và chỉ xuất hiện mưa vài nơi.

Tuy nhiên, từ chiều đến tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26℃.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35℃.

Gió tây nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp khi xảy ra mưa lớn vào giờ cao điểm chiều tối.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc xoáy cục bộ, sét đánh và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, đặc biệt ở TP.HCM và những địa phương có hệ thống thoát nước quá tải. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn.

Với nền nhiệt cao nhất đạt khoảng 35℃, thời tiết ban ngày vẫn khá oi nóng. Người dân nên uống đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt trong khoảng từ 11-15 giờ.

Nếu có kế hoạch di chuyển vào chiều và tối, cần mang theo áo mưa, theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để chủ động ứng phó với các đợt mưa dông bất ngờ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết Nam Bộ trong những ngày tới vẫn duy trì đặc trưng mưa dông vào chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Người dân và chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.