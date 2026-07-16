(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 16/7 cho thấy khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, thời tiết phổ biến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn.

Từ chiều tối đến tối, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng nắng. Đến chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên diện rộng, trong đó một số địa phương khả năng xảy ra mưa to cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm gãy đổ cây xanh, hư hỏng công trình tạm và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 16/7: Chiều tối mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 16/7

Dự báo thời tiết tại TP.HCM, tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây với nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 32-34°C.

Ban ngày thành phố có mưa rào và dông vài nơi nhưng không kéo dài. Từ chiều tối đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên nhiều quận, huyện, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Người dân cần lưu ý nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp nếu xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, đồng thời chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển để hạn chế ảnh hưởng do mưa dông vào giờ cao điểm.

Cảnh báo mưa dông và thời tiết nguy hiểm

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 16/7, khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục khả năng xảy ra mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa dông có nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại các đô thị, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, sét đánh, gió giật mạnh và cây xanh gãy đổ cũng là những rủi ro cần đặc biệt lưu ý.

Đối với các khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, nhất là vào thời điểm chiều tối khi mưa có xu hướng gia tăng.

Khuyến cáo người dân

Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai để chủ động ứng phó. Khi có dông, nên hạn chế hoạt động ngoài trời, tránh trú dưới cây cao hoặc gần các công trình không bảo đảm an toàn.

Đối với người tham gia giao thông, cần giảm tốc độ khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, chú ý các điểm ngập nước và giữ khoảng cách an toàn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo dự báo, hình thái thời tiết nhiều mây, mưa dông vào chiều và tối tại khu vực Nam Bộ vẫn có khả năng duy trì trong những ngày tới dưới tác động của gió mùa Tây Nam. Người dân nên theo dõi các bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để chủ động kế hoạch sinh hoạt và làm việc.