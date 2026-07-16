Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng, 6 tỉnh mưa to cục bộ trên 350mm

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (16/7), vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/7 đến 8h ngày 16/7 có nơi trên 100mm như các trạm Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6mm; Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1mm; Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6mm; Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4mm…

Dự báo từ 16-20/7, Bắc Bộ mưa trên diện rộng. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, từ nay đến hết ngày 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm trong 3 giờ.

Từ 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 16/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tối và đêm nay đến 21/7, trên các sông Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức báo động (BĐ) 2- BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại tại hàng loạt xã, phường ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên khi mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa sau những ngày mưa lớn.