El Nino mạnh dần, nhiệt độ cả nước có thể cao hơn trung bình tới 2°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ENSO đang trong trạng thái El Nino. Dự báo trong khoảng ba tháng tới (tháng 8-10), hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái El Nino, xu hướng mạnh dần với xác suất đạt cường độ từ mạnh đến rất mạnh ở mức 90% (khoảng 42% đạt cường độ mạnh và 48% đạt cường độ rất mạnh).

Cũng trong 3 tháng này, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 6,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,7 cơn).

Xác suất cao El Nino rất mạnh hình thành trong những tháng cuối năm, nắng nóng gia tăng ở Trung Bộ vào tháng 8-9. (Ảnh minh hoạ)

Các đợt mưa vừa, mưa to khả năng xuất hiện trên cả nước, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn tháng 8-9. Số ngày nắng nóng có thể xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025 ở Trung Bộ.

Cũng trong hai tháng 8-9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5°C so với trung bình, tháng 10 cao hơn 1-2°C.

Từ tháng 11/2026-1/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất từ mạnh đến rất mạnh đạt mức 95% (xác suất 20% đạt cường độ mạnh và 75% đạt cường độ rất mạnh). Ngoài ra, theo dự báo cập nhật mới nhất thời kỳ từ tháng 10-12/2026, khả năng El Nino xác suất cao nhất đạt cường độ rất mạnh lên đến 81%.

3 tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to tập trung nhiều tại Trung Bộ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên cả nước.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026, không khí lạnh gia tăng về cường độ, tần suất và tác động tới thời tiết nước ta. Số ngày rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C, có nơi cao hơn.