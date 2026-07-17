+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc gây loạt hiện tượng dị thường
(VTC News) -
Thác nước bị gió bão thổi ngược lên trời, ban ngày hóa đêm tối là những hiện tượng dị thường khi siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc.
VTC News
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Mèo ở quán xá Việt Nam thành 'đại sứ du lịch' thu hút khách Tây
07:00 17/07/2026
Giới trẻ
Điều nuối tiếc của chàng trai vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế
07:00 17/07/2026
Chân dung
Siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc gây loạt hiện tượng dị thường
07:00 17/07/2026
Khám phá
Một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa tăng 20,7 điểm sau phúc khảo
06:55 17/07/2026
Tin tức - Sự kiện
'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ
06:52 17/07/2026
Sao thế giới
4 thực phẩm nên ăn cùng trứng để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng
06:48 17/07/2026
Dinh dưỡng
HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ
06:47 17/07/2026
Thể thao
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7: Chiều tối mưa dông, có nơi mưa rất to
06:38 17/07/2026
Thời tiết
Những bát phở 20.000 - 30.000 đồng hiếm hoi ở Hà Nội giữa tâm 'bão giá'
06:30 17/07/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 17/7: Lao dốc về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce
06:28 17/07/2026
Tin giá vàng
Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới dù diện tích không quá lớn?
06:25 17/07/2026
Chuyện bốn phương
Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Quay đầu giảm nhẹ
06:16 17/07/2026
Thị trường
Hơn nửa thế kỷ giữ 'quốc bảo' sâm
06:12 17/07/2026
Đời sống
Nhân chứng đồng loạt vắng mặt, phiên điều trần LĐBĐ Hàn Quốc bị hoãn
06:11 17/07/2026
Thể thao
Mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu ASEAN Cup 2026 ở đâu, giá bao nhiêu?
06:10 17/07/2026
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 17/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C
06:07 17/07/2026
Thời tiết
5 kinh nghiệm xây nhà giúp tiết kiệm chi phí không nên bỏ qua
06:04 17/07/2026
Bất động sản
Chuyên gia lý giải vì sao miền Bắc mưa lớn trên diện rộng đến cuối tuần
23:25 16/07/2026
Thời tiết
Khởi tố chủ tiệm photocopy làm giả hơn 1.000 tài liệu cơ quan, tổ chức
23:04 16/07/2026
Pháp luật
Tháng 7 gọi tên những người con chưa trở về
19:15 16/07/2026
Podcast VTC News
Khởi tố 2 giám đốc, 1 phó giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa
19:14 16/07/2026
Bản tin 113
Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã tỉnh, có thể tự thở
19:13 16/07/2026
Tin nóng
Trung tướng Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc
19:13 16/07/2026
Tin nóng
Dừng tham quan di tích Huế với du khách mặc phản cảm, bay flycam trái phép
19:11 16/07/2026
Tin nóng
6 năm thân thiết của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò
18:21 16/07/2026
Sao Việt
Thông tin cải chính, xin lỗi
18:14 16/07/2026
Thông tin cải chính, xin lỗi
Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gần khu vực ao ở Công viên Lê Thị Riêng
18:04 16/07/2026
Tin nhanh 24h
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
17:39 16/07/2026
Pháp đình
Nga từng bước đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Omelnik
17:11 16/07/2026
Thời sự quốc tế
Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 16/7/2026 - XSQB thứ Sáu 16/7
17:10 16/07/2026
Xổ số miền Trung
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)