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Siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc gây loạt hiện tượng dị thường

(VTC News) -

Thác nước bị gió bão thổi ngược lên trời, ban ngày hóa đêm tối là những hiện tượng dị thường khi siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc.

VTC News
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