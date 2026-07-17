Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau chuỗi tăng mạnh đầu tuần, song vẫn duy trì gần mức cao nhất 1 tháng qua.

Tuy nhiên, đà giảm khá hạn chế do những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn khiến thị trường lo ngại về nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi lo ngại xung đột Mỹ-Iran có thể làm gián đoạn đồng thời 2 tuyến vận tải năng lượng chiến lược là eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

Theo ông Ed Hayden-Briffett, chuyên gia phân tích tại The Officials, diễn biến giảm giá chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời sau khi dầu Brent và WTI đồng loạt lên mức cao nhất trong khoảng một tháng vào đầu tuần.

Trước khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, nhiều quỹ đầu tư vẫn duy trì vị thế bán khống trên thị trường dầu. Khi giá bất ngờ tăng mạnh, các nhà đầu tư buộc phải mua lại để đóng vị thế, góp phần đẩy giá lên nhanh trong những phiên đầu tuần. Đến nay, quá trình này đã dần lắng xuống, khiến đà tăng của dầu tạm thời chững lại.

Dù vậy, giá dầu vẫn duy trì ở vùng cao khi thị trường tiếp tục đánh giá rủi ro nguồn cung từ Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Reuters, thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6 đã không còn được duy trì, kéo theo nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tuyến hàng hải vốn đảm nhận khoảng 20% lưu lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.

Ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho Reuters biết, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen chuẩn bị phương án phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Nếu kịch bản này xảy ra, thị trường sẽ phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn đồng thời 2 tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Reuters dẫn nhận định của ông Alex Hodes, Giám đốc chiến lược thị trường năng lượng tại StoneX, cho biết, việc Hormuz đã chịu tác động từ xung đột khiến những lời đe dọa nhằm vào Bab el-Mandeb càng làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng dầu toàn cầu.

Theo dữ liệu của Kpler, khoảng 7,4 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày đã đi qua Bab el-Mandeb trong tháng 6, tương đương khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu.

Nếu cả Hormuz và Bab el-Mandeb cùng bị gián đoạn, chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải sẽ tăng mạnh, đồng thời gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực từ phía nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.