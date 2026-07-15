Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/7/2026 - XSMT 15/7/2026

Kết quả XSMT hôm nay thứ 4 ngày 15/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 15/7/2026 được quay vào lúc 17h15. KQXSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: XSKT Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: Lịch mở thưởng sẽ do Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Kỳ quay sẽ được tổ chức bởi Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Sẽ đến lượt Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ cùng quay số.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ thực hiện mở thưởng cuối tuần.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc gồm nhiều hạng giải với giá trị từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi.

- Giải Đặc biệt: 01 giải trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trùng đủ 6 chữ số.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các hạng giải chính, xổ số miền Bắc còn có 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt. Đồng thời có 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé chỉ sai 1 chữ số ở các vị trí còn lại (không tính hàng trăm nghìn).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền tùy theo nhu cầu.

Nếu đổi thưởng tại đại lý vé số, thủ tục thường được xử lý nhanh và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người nhận giải sẽ phải thanh toán phí dịch vụ đổi thưởng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng đại lý.

Trong trường hợp đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé, người trúng sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không mất phí đổi thưởng như khi nhận tiền tại đại lý.

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