Khởi tố kẻ lái máy xúc đào xới mộ tại Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra ngày 16/9 tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Hào (SN 1991, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Người dân xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên phẫn nộ khi phát hiện nhiều ngôi mộ của người thân chưa được cải táng đã bị đơn vị thi công cho máy xúc đào xới.

Trước đó vào hồi 18h30 ngày 16/9, người dân báo tin về việc phát hiện tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có 3 ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc xâm hại cào múc, chất đống lẫn bùn đất.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ khẩn trương bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và nắm diễn biến vụ việc. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, phối hợp các gia đình có liên quan thực hiện các nghi thức tâm linh đối với các phần mộ, yêu cầu đơn vị thi công lập tức dừng thi công tại khu vực nghĩa trang.

Bên cạnh đó, phối hợp với các hộ gia đình có liên quan để xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục hậu quả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Người dân dựng rạp tại hiện trường vụ việc mộ bị máy xúc đào xới khiến xương cốt lẫn lộn.

Bước đầu xác định, khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng bị máy xúc của đơn vị thi công đào rãnh thoát nước dài 38,2m, rộng 1,4m, sâu 0,9m; đất được múc gạt sang các bên thành đống, tại các đống đất này phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo, hài cốt (xương người, hộp sọ).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.