+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Ngôi mộ án ngữ giữa đường, chính quyền lên tiếng?
(VTC News) -
Ngôi mộ nằm ngay giữa đường tại xã Hà Tây, TP Hải Phòng khiến dư luận xôn xao, buộc chính quyền phải ra quyết định dừng lưu thông để bảo đảm an toàn cho người dân.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Thủ tướng Nhật Bản quyết định từ chức
15:51 07/09/2025
Thời sự quốc tế
Ngôi mộ án ngữ giữa đường, chính quyền lên tiếng?
15:43 07/09/2025
VTC NEWS TV
Cuộc sống kín tiếng trong thế giới ngầm xứ Thanh của giang hồ Mạnh 'gỗ'
15:35 07/09/2025
VTC NEWS TV
Vành đai 3 qua Đồng Nai thi công thần tốc, sẵn sàng thông xe toàn tuyến
15:34 07/09/2025
Đầu Tư
Thủy triều dâng, tàu 23.000 tấn mắc cạn tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng giải cứu
15:33 07/09/2025
Tin nhanh 24h
Nguy cơ bị loại, HLV Indonesia mạnh miệng: 'U23 Việt Nam không mạnh hơn là bao'
15:21 07/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Chị gái Quang Linh Vlogs góp cổ phần tại Công ty Chị Em Rọt, cùng bán kẹo Kera
15:03 07/09/2025
Bản tin 113
Uống nước chè xanh thêm vài lát gừng có tác dụng gì?
15:00 07/09/2025
Tư vấn
Cách gội đầu bằng nước gừng giúp giảm rụng tóc
15:00 07/09/2025
Gia đình
Chuyện ít ai biết về 4 giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam
14:51 07/09/2025
Sao Việt
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam
14:30 07/09/2025
Chính trị
Mua 100kg rau củ, mượn vườn cà rốt, quay quảng cáo thổi phòng tác dụng kẹo Kera
14:10 07/09/2025
Bản tin 113
Tình trạng sức khỏe ‘quái kiệt cải lương' Hồng Nga
13:39 07/09/2025
Sao Việt
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam
13:34 07/09/2025
Tin nóng
Đánh người giữa đường, nữ cán bộ phường bị đình chỉ công tác
13:20 07/09/2025
VTC NEWS TV
Đất cát tiếp tục tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cản trở một làn xe
12:59 07/09/2025
Tin nhanh 24h
Công nghệ 7/9: Công ty AI đền bù số tiền kỷ lục về bản quyền cho tác giả sách
12:49 07/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Thủ tướng: Trong 80 năm qua, Tiếng nói Việt Nam vang xa, bay cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ
12:49 07/09/2025
Chính trị
Giải golf tự ý lấy logo đơn vị báo chí: Cơ quan chức năng vào cuộc
12:27 07/09/2025
Tin nóng
Chuyện gì xảy ra trong chiến dịch khiến hơn 300 người Hàn Quốc bị bắt giữ ở Mỹ?
11:58 07/09/2025
Thời sự quốc tế
Tục 'giật cô hồn' Rằm tháng 7: Từ nét văn hóa đến cảnh tranh giành hỗn loạn
11:39 07/09/2025
VTC NEWS TV
Tin mới nhất về bão số 7 Tapah: Hôm nay bão mạnh lên cấp 10, biển động rất mạnh
11:38 07/09/2025
Thời tiết
Bộ Công Thương: Giá điện chỉ tăng 2-5% nếu tính khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN
11:37 07/09/2025
Đầu Tư
'Bà trùm' Công ty Sen Vàng giúp Thùy Tiên ký hợp đồng né trách nhiệm vụ kẹo Kera
11:33 07/09/2025
Bản tin 113
Những lời căn dặn của Bác Hồ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đài Tiếng nói Việt Nam
11:32 07/09/2025
Chính trị
Đài Tiếng nói Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba
11:24 07/09/2025
Tin nóng
Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: VOV là diễn đàn tin cậy để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, quản lý xã hội
11:19 07/09/2025
Tin nóng
Những hạn chế của máy rửa bát mà bạn nên cân nhắc trước khi mua
11:00 07/09/2025
Gia đình
Bình luận viên Đình Khải - Người ‘vẽ’ trận đấu bằng ngôn ngữ
10:40 07/09/2025
Đời sống
Cụ bà 100 tuổi chia sẻ bí quyết trường thọ và sở thích ăn gà rán, khoai chiên
10:05 07/09/2025
Chuyện bốn phương