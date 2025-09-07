Đóng

Ngôi mộ án ngữ giữa đường, chính quyền lên tiếng?

(VTC News) -

Ngôi mộ nằm ngay giữa đường tại xã Hà Tây, TP Hải Phòng khiến dư luận xôn xao, buộc chính quyền phải ra quyết định dừng lưu thông để bảo đảm an toàn cho người dân.

Hồng Thắm
