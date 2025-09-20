Nhiều ngôi mộ bị máy xúc đào xới, vùi lấp tại Hưng Yên: Công an vào cuộc

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 20/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đã giao cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc nhiều ngôi mộ tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ bị máy xúc đào xới gây lẫn lộn hài cốt.

Theo vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, cơ quan chức năng bước đầu xác định sự việc có liên quan đến Công ty cổ phần phát triển đầu tư và xây dựng Bách Giang - DCI.

Tối 16/9, người dân thôn Như Phượng Thượng (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) phát hiện nhiều ngôi mộ địa táng bị đào xới, xương cốt bị lẫn lộn.

Trước đó, vào khoảng hơn 17h ngày 16/9, người dân thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên bức xúc khi phát hiện tại khu vực nghĩa trang của thôn bị máy xúc xâm nhập đào xới, vùi lấp nhiều ngôi mộ. Kiểm tra ban đầu cho thấy, có 3 ngôi mộ đã bị lật tung khiến xương cốt lẫn lộn khó xác định.

Bà Phạm Thị Hay (trú tại thôn Như Phượng Thượng) cho biết, gia đình có 2 ngôi mộ bị đào phá là của chồng và anh chồng bà.

“Chồng tôi mất từ năm 2021, gia đình tổ chức địa táng và dự kiến cuối năm nay sẽ cải táng di dời về khu vực Đồng Bác. Doanh nghiệp chưa thống nhất cụ thể phương án với người dân nhưng tự ý cho máy xúc vào đào bới khiến xương cốt giữa các ngôi mộ bị lẫn lộn, không phân biệt được”, bà Hay bức xúc.

Người dân dựng rạp tại hiện trường sau khi phát hiện mộ của người thân bị máy xúc đào xới, vùi lấp. (Ảnh: Hoàng Sa)

Bà Phạm Thị Lịch (chị gái bà Hay) cho biết, trước đó doanh nghiệp có hẹn họp với người dân để thống nhất phương án san gạt mặt bằng và người dân sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, khi cuộc họp chưa diễn ra thì máy móc đã vào đào bới, san lấp, điều này khiến người dân bức xúc và cho rằng không thể chấp nhận.

“Nhìn mộ phần của người thân bị đào bới tan hoang, ai nấy đều rất đau lòng, phẫn nộ. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh”, bà Lịch nói.

Chính quyền xã Nghĩa Trụ đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận sự việc và báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định. (Ảnh: Hoàng Sa)

Tại hiện trường, ngoài ba ngôi mộ bị đào xới, một số ngôi mộ khác bị máy xúc lấp đất lên, khiến người dân chưa thể xác định liệu các ngôi mộ này có bị đào bới hay không.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân dựng rạp tại hiện trường thực hiện các nghi lễ cho những ngôi mộ bị xâm hại theo phong tục địa phương. Chính quyền xã Nghĩa Trụ cũng cử cán bộ xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.