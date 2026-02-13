7 màu sơn được dự đoán thịnh hành trong năm 2026

(VTC News) -

Theo các nhà thiết kế nội thất, bước sang năm 2026, xu hướng màu sơn nội thất được dự đoán đều có điểm chung là sự ấm áp.

Dưới đây là 7 sắc màu nổi bật được dự đoán sẽ xuất hiện dày đặc trong các ngôi nhà năm 2026:

Màu xanh ô liu

(Ảnh: Getty Images)

Theo các nhà thiết kế, nhu cầu kết nối với thiên nhiên trong không gian sống rất mạnh mẽ và xanh ô liu sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Đây là gam màu trầm, tinh tế, phù hợp với những ai yêu thích tông trung tính nhưng vẫn muốn thêm điểm nhấn màu sắc. Xanh ô liu mang vẻ đẹp vượt thời gian, thanh lịch và đặc biệt phù hợp với xu hướng sống chậm, thư thái.

Màu vàng đất

(Ảnh: Getty Images)

Nếu như tông vàng sáng phổ biến trong năm 2025 thì năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến sự chuyển dịch sang sắc vàng đậm và sâu hơn, tiêu biểu là màu vàng đất.

Đây là màu sắc linh hoạt, phù hợp với không gian đón nhiều ánh sáng lẫn phòng hướng Bắc ít nắng. Vàng đất đủ mạnh để tạo dấu ấn nhưng không gây cảm giác nặng nề.

Màu be đá sa thạch

(Ảnh: Getty Images)

Với những ai yêu phong cách trung tính, màu be đá sa thạch sẽ là lựa chọn phù hợp trong năm 2026. Các nhà thiết kế nhận định màu be đá sa thạch sẽ trở thành tông trung tính chủ đạo cho những người muốn sự ấm áp mà không quá nặng nề.

Không chỉ dành cho phong cách tối giản, be sa thạch còn là phông nền lý tưởng để làm nổi bật các món đồ nội thất hay phụ kiện màu sắc đậm.

Nâu đỏ gụ

(Ảnh: Getty Images)

Ở nhóm màu đậm, sắc nâu đỏ gụ được dự báo sẽ chiếm ưu thế. Gam màu này mang trọn sự ấm áp của đỏ nhưng tiết chế hơn, tránh cảm giác quá rực.

Nâu đỏ gụ mang đến cảm giác ấm áp nhưng vẫn tinh tế và không hề nặng nề.

Đất nung

(Ảnh: Getty Images)

Sau nhiều năm các gam lạnh chiếm ưu thế, người dùng đang tìm lại sự ấm áp và đất nung trở nên phổ biến. Đây là sắc màu dịu, không quá thiên hồng hay cam, không gây cảm giác chói gắt. Các chuyên gia nội thất cho rằng, đất nung tạo nên bầu không khí ấm cúng, thư giãn.

Xanh lam đậm

(Ảnh: Getty Images)

Năm 2026 được dự đoán sẽ có sự chuyển hướng từ các sắc xanh nhạt sang tông xanh đậm, giàu sắc thái hơn với chút ánh xanh lá cây, ví dụ như màu xanh ngọc lam đậm.

Đây là gam màu “kịch tính nhưng vẫn êm dịu”, đủ chiều sâu để neo giữ không gian mà không gây cảm giác nặng nề. Xanh lam đậm phù hợp với nhiều phong cách, từ hiện đại đến cổ điển.

Màu xanh xám

(Ảnh: Getty Images)

Màu xanh xám có thể hơi lạnh và ánh bạc, nhưng sắc xanh ấm hơn của gam màu này mới là xu hướng nổi bật trong năm 2026. Màu xanh này truyền cảm hứng cân bằng và mang lại cảm giác hữu cơ, dễ chịu – yếu tố ngày càng quan trọng khi nhiều người muốn biến ngôi nhà thành nơi tái tạo năng lượng.

Màu xanh xám ấm áp có thể ứng dụng linh hoạt trong phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc hay nhà bếp.