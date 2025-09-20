+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Phẫn nộ nhiều ngôi mộ bị máy xúc đào xới, vùi lấp tại Hưng Yên
(VTC News) -
Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ việc nhiều ngôi mộ tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ bị máy xúc đào xới, vùi lấp khiến người dân phẫn nộ.
Phương Anh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Phẫn nộ nhiều ngôi mộ bị máy xúc đào xới, vùi lấp tại Hưng Yên
18:51 20/09/2025
Reels
Điều ít biết về giọng lồng tiếng phim Tây Du Ký kinh điển trên VTV
18:45 20/09/2025
Sao Việt
Chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine, nội bộ Pháp tranh luận gay gắt về Gaza
18:29 20/09/2025
Thời sự quốc tế
Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng thông báo công khai lịch phiên tòa sơ thẩm
18:00 20/09/2025
Hòm thư pháp luật
Lộ diện ‘dải lụa giao duyên’ bằng thép vắt qua sông Đuống
17:54 20/09/2025
Tin nóng
Hơn 500 thầy cô từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ chung tay gìn giữ tiếng Việt
17:53 20/09/2025
Người Việt bốn phương
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội để lại dấu ấn trên mọi phương diện
16:49 20/09/2025
Chính trị
Đấm trượt đối thủ, võ sĩ muay Thái gục ngã trên sàn đấu
16:43 20/09/2025
Reels
Đội tuyển Việt Nam thắng Hong Kong 9-1
16:42 20/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Mỹ tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao của IS ở Syria
16:42 20/09/2025
Thời sự quốc tế
Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2025 tại Cần Thơ
16:37 20/09/2025
Cần biết
XSMB 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/9/2025
16:10 20/09/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 20/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/9/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 20/09/2025
Xổ số
Sân bay châu Âu hỗn loạn vì tấn công mạng
15:45 20/09/2025
Thời sự quốc tế
Giải cờ vua EChess Open Cup 2025: Hàng nghìn kỳ thủ so tài online
15:42 20/09/2025
Hậu trường
Bão Ragasa liên tục tăng cấp, có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn khi ở Biển Đông
15:26 20/09/2025
Thời tiết
XSMT 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/9/2025
15:10 20/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/9/2025 - XSDNA 20/9
15:10 20/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 20/9/2025 - XSQNG 20/9
15:10 20/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/9/2025 - XSDNO 20/9
15:10 20/09/2025
Xổ số miền Trung
Đồ chơi trung thu thất truyền giá bạc triệu hút khách
15:00 20/09/2025
Thị trường
Chào mùa cưới, MediaMart sale lớn đến 50% hàng nghìn sản phẩm
14:49 20/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bẻ cong băng: Khai phá nguồn năng lượng sạch mạnh hơn 1.000 lần
14:34 20/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Vàng và USD đồng loạt 'hạ nhiệt': Phải chăng 'bão giá' đã qua?
14:15 20/09/2025
VTC NEWS TV
Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/9/2025 - XSHG 20/9
14:10 20/09/2025
Xổ số miền Nam
XSMN 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/9/2025
14:10 20/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Long An hôm nay 20/9/2025 - XSLA 20/9
14:10 20/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/9/2025 - XSBP 20/9
14:10 20/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/9/2025 - XSHCM 20/9
14:10 20/09/2025
Xổ số miền Nam
Vàng nhẫn tăng giảm cả triệu đồng mỗi ngày: Người mua nên cẩn trọng điều gì?
14:03 20/09/2025
VTC NEWS TV