Đóng

Phẫn nộ nhiều ngôi mộ bị máy xúc đào xới, vùi lấp tại Hưng Yên

(VTC News) -

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ việc nhiều ngôi mộ tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ bị máy xúc đào xới, vùi lấp khiến người dân phẫn nộ.

Phương Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới