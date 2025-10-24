Khởi tố chủ tàu cá tắt thiết bị giám sát, khai thác thuỷ sản trái phép

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hành (SN 1983, trú tại thôn Đông Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị - là chủ tàu cá) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” quy định tại khoản 2, điều 287 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ 20h ngày 18/5, Nguyễn Văn Hành điều khiển và ngắt nguồn điện 2 thiết bị giám sát hành trình tàu cá mang số hiệu QB-92083-TS rời cảng Gianh (tỉnh Quảng Trị) để đi khai thác thủy sản tại vùng biển Việt Nam và Trung Quốc.

Đến 16h30 ngày 21/5, khi tàu cá này đang hoạt động tại tại vùng biển Trung Quốc thì bị lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 Việt Nam để xử lý theo quy định.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Hành. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Hành vi này khiến hệ thống giám sát tàu cá bị gián đoạn hơn 68 giờ, gây rối loạn hoạt động quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng.

Theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình hoạt động.

Việc cố tình tháo hoặc tắt thiết bị VMS bị xem là vi phạm nghiêm trọng, nằm trong nhóm hành vi bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo trong khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Vụ việc được đánh giá là điển hình và nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.