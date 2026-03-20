Khoảnh khắc Đại uý Văn Cương hỏi cưới Hoà Minzy gây bão mạng

Mới đây, Hòa Minzy lần đầu chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt khi Đại uý Thăng Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện cưới xin. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chuyện tình kín tiếng suốt nhiều năm của cặp đôi.

Đoạn clip Đại uý Văn Cương sang nhà hỏi cưới Hoà Minzy thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, buổi gặp gỡ diễn ra vào một ngày trong năm 2024, khi bạn trai chính thức ra mắt gia đình cô, đặc biệt là ông nội. Không khí buổi gặp gỡ ấm cúng, thân tình, đúng chuẩn một lễ dạm ngõ truyền thống.

Trong đoạn clip, hình ảnh nam quân nhân gây chú ý khi xuất hiện với trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên phong thái chững chạc, điềm đạm. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả lại là biểu cảm có “run nhẹ” của anh trong giây phút quan trọng. Anh giữ thái độ lễ phép khi trò chuyện, song gương mặt không giấu được sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.

Hòa Minzy cũng lần đầu trải lòng về hành trình 4 năm bên nhau nhưng phải giữ kín. Giọng ca “Bắc Bling” xúc động khi nhắc lại câu nói của người yêu về nỗi niềm của một người lính: từng chạnh lòng khi thấy đồng đội có gia đình bên cạnh, nhưng vẫn chọn chờ đợi. Với cô, sự kiên nhẫn ấy là điều khiến mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

"Em biết anh không hề dễ chịu khi phải giấu đi hạnh phúc của mình. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đợi em, giờ chúng ta có thể thoải mái rồi!" – Hòa Minzy xúc động nhắn gửi bạn trai.

Trước đó, đầu tháng 3, Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương. Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), hiện công tác trong quân đội. Cặp đôi có khoảng bốn năm tìm hiểu nhưng giữ kín chuyện tình cảm.

Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Khi đó, Văn Cương là người hỗ trợ huấn luyện, Hoà Minzy là nghệ sĩ trải nghiệm. Ít ai ngờ, những hành động quan tâm nhỏ nhặt như quạt cho Hòa Minzy dưới nắng nóng năm nào lại là khởi đầu cho một chuyện tình đẹp như mơ.

Hòa Minzy từng úp mở thời điểm diễn ra hôn lễ chính thức là vào năm 2027. Tuy nhiên, bé Bo lại có phản ứng đáng yêu khi cho rằng “hơi lâu” và mong muốn mẹ sớm về chung một nhà.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ, thậm chí có lúc bé Bo còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”, khiến nhiều người thích thú trước sự gắn bó của cả hai. Đại uý Thăng Văn Cương cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường bên Hoà Minzy và bé Bo. Sau khi công khai mối quan hệ, chuyện tình của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp lẫn khán giả