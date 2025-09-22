Khí tài Trung Quốc được phô diễn tại cuộc duyệt binh của Serbia

(VTC News) -

Serbia trình làng cả hai hệ thống tên lửa phòng không do Trung Quốc sản xuất tại lễ duyệt binh được tổ chức tại thủ đô hôm 20/9, làm nổi bật tình hữu nghị giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang diễn ra tại châu Âu.

Theo Bộ Quốc phòng Serbia, cuộc diễu binh quân sự tại Belgrade quy tụ khoảng 10.000 quân nhân và trưng bày khoảng 2.500 thiết bị và máy móc quân sự. (Ảnh: Xinhua)

Cuộc diễu binh "Sức mạnh đoàn kết" diễn ra trước Cung điện Serbia, với sự tham gia của 10.000 quân nhân cùng 2.500 thiết bị và máy móc quân sự, bao gồm xe cơ giới, máy bay và tàu hải quân.

Theo Bộ Quốc phòng Serbia, cuộc diễu binh giới thiệu "một loạt vũ khí và thiết bị quân sự tối tân đang được biên chế trong lực lượng vũ trang Serbia" cùng với các tài sản quân sự nội địa đang được phát triển.

Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không FK-3 do Trung Quốc sản xuất - phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa tầm trung đến tầm xa HQ-22 của Trung Quốc - và hệ thống tên lửa tầm ngắn HQ-17AE cùng xuất hiện tại Serbia.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (phải) tham dự cuộc duyệt binh, đây là cuộc duyệt binh đầu tiên do lực lượng vũ trang nước này tổ chức kể từ năm 2014.

HQ-17AE là phiên bản xuất khẩu của HQ-17A, một hệ thống tên lửa tầm thấp đến tầm trung, do Trung Quốc sản xuất.

Serbia là quốc gia đầu tiên ở châu Âu tự vận hành và bảo trì hệ thống tên lửa FK-3, được so sánh với hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga và Patriot của Mỹ.