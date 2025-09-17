Ba Lan để ngỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân

(VTC News) -

Phát biểu trên kênh truyền hình LCI, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nhấn mạnh: "Là tổng thống Ba Lan, tôi tin quốc gia mình nên tham gia chương trình Chia sẻ hạt nhân".

Đồng thời, ông lưu ý Ba Lan nên có công nghệ hạt nhân của riêng mình, bao gồm cả năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, ông Nawrocki không nói rõ liệu Ba Lan có dự định sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng nước này hay không, đồng thời cho biết thêm "còn quá sớm để nói" về điều này.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. (Ảnh: Getty)

Thời gian gần đây, Ba Lan tố máy bay Nga xâm phạm không phận và tiến hành điều máy bay đáp trả. Reuters dẫn lời Bộ chỉ huy tác chiến của Ba Lan cho biết thêm cả không quân Ba Lan và đồng minh đều đã được triển khai, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và radar được đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất.

Thủ tướng Donald Tusk thông báo Ba Lan cũng đóng toàn bộ các cửa khẩu với Belarus, bao gồm cả đường sắt, kể từ nửa đêm 11/9.

Ông cảnh báo các cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra gần biên giới thể hiện “học thuyết quân sự rất hung hăng” và đòi hỏi phải có hành động phòng thủ ngay lập tức.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Warsaw chắc chắn rằng “không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan”.

Trong khi đó, hai quốc gia láng giềng thuộc NATO là Litva và Latvia cũng đã tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang.