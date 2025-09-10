Ba Lan cảnh báo 'gần xung đột hơn lúc nào hết' sau vụ tố drone Nga xâm nhập

(VTC News) -

Hình ảnh mạng xã hội được cho là tiếng chiến đấu cơ đáp trả drone ở Ba Lan.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lãnh đạo phương Tây liên tục cáo buộc Moskva mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng thực tế nào.

Cơ quan này bác bỏ cáo buộc mới nhất từ phía Ba Lan rằng các máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Ông Peskov khẳng định chưa có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh những UAV đó thuộc về Nga, bên cạnh đó Nga chưa nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ lãnh đạo Ba Lan liên quan đến vụ việc.

Một tòa nhà được cho là bị hư hại do trúng drone ở Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Chuyện gì đã xảy ra?

Hôm 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố quân đội nước này bắn hạ một “số lượng lớn drone Nga”. Warsaw gọi vụ việc là một “sự vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan” và là một “hành động gây hấn”.

Đại biện Nga tại Warsaw, ông Andrey Ordash, nói với hãng tin RIA Novosti rằng khi ông bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm thứ Tư, phía Ba Lan đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh các UAV bị bắn hạ là của Nga. Ông cho biết những chiếc drone này đã bay vào Ba Lan từ hướng Ukraine.

Tuy nhiên, ông Tusk lại khẳng định các thiết bị bay này xuất phát từ Belarus chứ không phải Ukraine, đồng thời gọi đây là một “hành động khiêu khích” của Nga.

Ông Tusk cũng cảnh báo viễn cảnh xung đột quân sự đang "gần hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến thứ hai", và các vụ sự cố mới nhất chỉ là một phần của bức tranh an ninh rộng lớn hơn, khi Nga và Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự vào cuối tuần này.

Một mảnh vỡ UAV tại Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, quân đội Belarus thông báo đã cảnh báo với Ba Lan về một số drone được cả Nga và Ukraine sử dụng để tấn công lẫn nhau, có thể đã “mất phương hướng do tác động của các biện pháp tác chiến điện tử từ hai phía".

Quân đội Nga thì cho biết họ không nhắm vào các mục tiêu ở Ba Lan trong các cuộc tấn công Ukraine vào cùng thời điểm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tầm hoạt động của máy bay không người lái được sử dụng trong các cuộc không kích ban đêm ở miền Tây Ukraine không vượt quá 700km. Tuy nhiên, Bộ này bày tỏ sẵn sàng tổ chức "tham vấn" với các quan chức quốc phòng Ba Lan về vấn đề này.

Sau khi tố UAV Nga xâm phạm không phận, ông Tusk viện dẫn Điều 4 trong Hiệp ước sáng lập NATO, điều khoản cho phép tham vấn khi một thành viên khối cho rằng an ninh của mình đang bị đe dọa.

Phản ứng các bên

Phát biểu về sự cố sau cuộc họp E5 gồm Pháp, Đức, Anh, Italia và Ba Lan tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho rằng Nga "đang ở mức độ thù địch mới với châu Âu", đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang Anh xem xét tăng cường phòng không cho NATO tại Ba Lan.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker tuyên bố Mỹ sẽ "sát cánh cùng các đồng minh NATO trước những hành vi vi phạm không phận này và sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết "việc đánh giá đầy đủ đang được tiến hành", nhưng nhấn mạnh rằng "dù cố ý hay vô tình, hành động này hoàn toàn liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm".