Trực tiếp: Trung Quốc duyệt binh lớn chưa từng thấy, nhiều vũ khí lần đầu xuất hiện

80.000 chim bồ câu được thả lên bầu trời, đánh dấu kết thúc cuộc duyệt binh.

Dàn khí tài tiến qua lễ đài: Tên lửa hạt nhân chiến lược liên lục địa DF-5C sử dụng nhiên liệu lỏng xuất hiện trong cuộc diễu hành. (Ảnh: Reuters) Tàu ngầm không người lái AJX002. Tên lửa DF-61. Tên lửa đạn đạo DF-17 Tên lửa hành trình CJ-20A. Tên lửa YJ-21. Tên lửa YJ-17 Hình ảnh tàu ngầm không người lái WR2

Trung Quốc khoe tên lửa chống hạm và YJ-17 Trung Quốc thường sử dụng ký hiệu "YJ" cho tên lửa chống hạm, vì vậy YJ-17 được cho là phiên bản mới của DF-17 - tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh. Trong khi DF-17 có thể di chuyển trên đường bộ thì YJ-17 được cho là có thể sử dụng từ ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến hải quân. Cùng với đó, kết hợp với nhiều tên lửa chống hạm khác trong cuộc duyệt binh, YJ-15, YJ-19 và YJ-20 có thể được phóng từ tàu khu trục và khinh hạm mang tên lửa dẫn đường trong hạm đội hải quân của Trung Quốc.

Điểm nhấn lớn nhất của lễ duyệt binh nằm ở dàn khí tài nội địa, nhiều loại sẽ lần đầu ra mắt công chúng. Trong đó có tên lửa siêu vượt âm, hệ thống phòng không chống UAV, máy bay cảnh báo sớm cải tiến, xe tăng thế hệ mới cùng loạt UAV chiến đấu thông minh. Đây đều là những thành phần nằm trong chiến lược hiện đại hóa của PLA, phản ánh rõ mục tiêu đưa quân đội tiến tới chuẩn hóa, tinh nhuệ và công nghệ cao. Phó Chủ nhiệm văn phòng tiểu ban chỉ đạo duyệt binh, Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa cho biết phần lớn khí tài trình diễn tại lễ duyệt binh sẽ là mẫu mới, từ xe tăng chiến đấu chủ lực tới máy bay chiến đấu. Toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong cuộc duyệt binh là vũ khí chiến đấu chủ lực đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc và được sản xuất trong nước, đánh dấu lần ra mắt tập trung của vũ khí và trang thiết bị thế hệ tiếp theo của quân đội nước này sau cuộc duyệt binh lớn mừng Quốc khánh năm 2019.

Phi đội trực thăng bay qua Quảng trường Thiên An Môn. Các trực thăng bay đầu mang theo cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Theo sau là 26 trực thăng tạo thành số "80", đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Nhóm trực thăng cuối cùng kết thúc đội hình bảo vệ cờ với các biểu ngữ. Trực thăng tạo hình số 80. Các khối đội hình tiến vào lễ đài.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình phát biểu, chào mừng lãnh đạo các nước đã tới dự buổi lễ duyệt binh. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên xe Hồng Kỳ, đi dọc Quảng trường Thiên An Môn, duyệt đội ngũ. Một số vũ khí quân sự mới của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được lần đầu được công bố hôm nay, bao gồm tên lửa siêu thanh, máy bay không người lái dưới nước, máy bay không người lái tự động “Loyal Wingmen”, xe tăng thế hệ tiếp theo và máy bay chiến đấu tiên tiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình.

Lễ duyệt binh bắt đầu với loạt đại bác rền vang. Quân nhân Trung Quốc tại lễ duyệt binh 3/9.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm. Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.