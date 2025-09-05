Kho vũ khí hạt nhân trên hạm đội tàu ngầm mạnh bậc nhất thế giới dưới biển Bắc Cực

(VTC News) -

Sức mạnh dưới lớp băng giá

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borei, đang tạo ra lợi thế vượt trội cho Moskva trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tại cuộc gặp gỡ với giới chuyên gia hạt nhân ở Sarov, ông Putin nhấn mạnh: “Tàu ngầm chiến lược của chúng ta lặn dưới băng Bắc Cực, biến mất khỏi mọi hệ thống radar. Đó chính là lợi thế quân sự không gì sánh bằng”.

Ông Putin cũng gắn sự phát triển của tàu ngầm hạt nhân với chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực, nơi các tuyến đường biển mới dần lộ diện khi băng tan. Theo ông, khu vực này vừa mang ý nghĩa nghiên cứu khoa học, vừa là “lợi thế cạnh tranh” khi nhiều quốc gia đang thèm muốn kiểm soát tuyến hàng hải xuyên Bắc Cực.

Tàu ngầm lớp Borei của Hải quân Nga. Ảnh Military Watch

Trong biên chế hiện tại, các tàu ngầm Borei chủ yếu phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc, số còn lại được phân bổ cho Hạm đội Thái Bình Dương. Vị trí triển khai này cho phép Nga duy trì năng lực tấn công chớp nhoáng nhằm vào châu Âu và Bắc Mỹ với thời gian cảnh báo cực kỳ ngắn, gần như không cho đối phương cơ hội phản ứng.

Lớp tàu ngầm mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới

Việc tập trung hạm đội ở Bắc Cực giúp tàu ngầm Borei phát huy tối đa khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nơi sonar của đối phương khó phát hiện. Điểm nổi bật nhất của Borei là khả năng mang số lượng đầu đạn hạt nhân nhiều hơn bất kỳ loại tàu chiến nào từng được chế tạo.

Tính đến nay, Nga đã đóng 10 tàu ngầm Borei để thay thế các lớp tàu từ thời Liên Xô, trong đó chiếc đầu tiên mang tên Yuriy Dolgorukiy đã đi vào hoạt động từ đầu thập niên 2010. Chiếc thứ tám Knyaz Pozharsky, được hạ thủy năm 2024 và chính thức bàn giao cuối tháng 7/2025.

Đây là chiếc thứ năm thuộc phiên bản cải tiến Borei-A với nhiều nâng cấp về tàng hình và khả năng chiến đấu. Ban đầu, kế hoạch của Moskva chỉ dừng lại ở 8 chiếc, nhưng từ năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga đã hé lộ quyết định mở rộng hạm đội lên 14 chiếc, qua đó khẳng định tham vọng duy trì ưu thế hạt nhân chiến lược lâu dài.

Tàu ngầm lớp Borei đầu tiên Yuriy Dolgorukiy. Ảnh Military Watch

Mỗi tàu ngầm Borei có lượng giãn nước tới 24.000 tấn, trở thành lớp tàu ngầm lớn nhất đang hoạt động trên thế giới. Chúng được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava, loại vũ khí có tầm bắn trên 8.000 km, đủ sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ và châu Âu.

Mỗi quả Bulava có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV), nghĩa là chỉ riêng một tàu Borei cũng có thể tung ra tới 160 đầu đạn nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau. Với biên chế 10 chiếc hiện tại và dự kiến 14 chiếc trong tương lai, Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân trên biển lớn nhất thế giới, vượt trội về số lượng đầu đạn mang theo so với bất kỳ hạm đội nào.

Lợi thế chiến lược của Moskva

Không chỉ đơn thuần là biểu tượng sức mạnh, tàu ngầm Borei còn giữ vai trò răn đe then chốt trong học thuyết hạt nhân Nga. Khả năng ẩn mình dưới lớp băng dày khiến việc theo dõi chúng gần như bất khả thi với công nghệ hiện tại của phương Tây.

Trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân, khi lực lượng hạt nhân trên bộ và trên không có thể bị tấn công phủ đầu, những “bóng ma dưới lòng biển” này vẫn đảm bảo cho Nga một đòn phản công hủy diệt, duy trì thế cân bằng răn đe chiến lược.

Hơn nữa, việc triển khai hạm đội Borei tại Bắc Cực không chỉ giúp Nga bảo vệ vùng lãnh thổ giàu tài nguyên mà còn củng cố tuyên bố chủ quyền ở khu vực đang ngày càng có giá trị chiến lược. Sự hiện diện thường trực của tàu ngầm hạt nhân dưới lớp băng khiến mọi toan tính tiếp cận Bắc Cực của Mỹ hay các đồng minh NATO đều phải dè chừng.

Sự ra đời của phiên bản Borei-A như Knyaz Pozharsky đánh dấu bước tiến quan trọng, khi Nga áp dụng các công nghệ giảm độ ồn, hệ thống sonar mới và cơ chế phóng tên lửa cải tiến. Những nâng cấp này biến Borei không chỉ là “pháo đài hạt nhân” mà còn là cỗ máy tàng hình đáng gờm, có thể tuần tra trong nhiều tháng liên tục mà không bị phát hiện. Chính điều này giải thích vì sao Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh đến ưu thế chiến lược mà lớp tàu ngầm này mang lại cho Moskva.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga Generalissimus Suvorov. Ảnh TASS

Trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây ngày càng căng thẳng, Borei trở thành lời khẳng định rõ ràng rằng Moskva không chỉ duy trì mà còn mở rộng khả năng răn đe hạt nhân. Với mỗi chiếc tàu ngầm chứa hàng trăm đầu đạn, sức mạnh của hạm đội Borei vượt xa mọi hệ thống răn đe trên biển mà phương Tây đang sở hữu.

Việc Nga tiếp tục đóng mới đến chiếc thứ 14 cho thấy chiến lược dài hơi, biến Borei thành trụ cột của thế trận hạt nhân trong nhiều năm tới.