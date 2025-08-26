Trung Quốc ra mắt xe tăng chủ lực thế hệ mới, có thể trình diễn ở duyệt binh 3/9

(VTC News) -

Công nghệ đi trước

Truyền thông Trung Quốc vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe tăng chủ lực thế hệ mới của Lục quân Quân giải phóng nhân dân (PLA). Theo kế hoạch, phương tiện này cùng một mẫu xe chiến đấu bộ binh sử dụng chung khung gầm sẽ được trình diễn trong cuộc duyệt binh trên đường Trường An, Bắc Kinh, ngày 3/9 tới.

Điểm nổi bật của dòng tăng mới chính là lớp bảo vệ động lực được gia cường khắp thân và tháp pháo, tạo thành một hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Thay vì bố trí kíp lái trực tiếp trong tháp pháo như các mẫu tăng truyền thống, vũ khí chính đã được lắp đặt trong tháp pháo điều khiển từ xa, qua đó tăng đáng kể khả năng sống sót cho tổ lái.

Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Ảnh Military Watch

Ngoài ra, xe còn được tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động GL6 với radar giám sát liên tục, có thể phóng đạn đánh chặn tự động để tiêu diệt các loại tên lửa chống tăng hay đạn xuyên giáp đang bay tới.

Trung Quốc đã liên tục giới thiệu các mẫu tăng hoàn toàn mới trong ba thập kỷ qua. Bốn thiết kế “sạch từ đầu” được đưa vào biên chế, đặt nước này vào vị thế gần như độc tôn trong mảng đổi mới phương tiện bọc thép. Dù lực lượng lục quân không phải ưu tiên số một như hải quân hay không quân, tốc độ hiện đại hóa của PLA vẫn nằm trong nhóm nhanh nhất thế giới.

Năm 2022, Trung Quốc gây chú ý khi giới thiệu nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ thế hệ mới chỉ cần hai người vận hành nhờ mức độ tự động hóa cực cao. Con số này thấp hơn hẳn so với bốn người trên tăng Mỹ, Anh, Đức hay ba người trên tăng Nga và Hàn Quốc.

Đến tháng 6/2025, một mẫu xe tăng sử dụng động cơ lai điện đã bắt đầu thử nghiệm thực địa, được cho là có độ ồn cực thấp, khả năng tăng tốc tức thời và công suất cao để hỗ trợ các hệ thống chiến tranh điện tử cũng như vũ khí năng lượng định hướng trong tương lai. Đây là những công nghệ mà Nga hay phương Tây mới chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Một góc nhìn khác về xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Ảnh Defence Blog

Vị thế của Type 99A và khả năng kế nhiệm

Hiện tại, dòng tăng mạnh nhất trong biên chế PLA là Type 99A, đưa vào trang bị từ năm 2011. Dù thông tin chi tiết về năng lực vẫn được giữ bí mật, giới quan sát nhiều lần dự đoán rằng sự xuất hiện của xe tăng thế hệ mới là bước đi tất yếu để kế thừa và vượt qua Type 99A.

Câu hỏi đặt ra là liệu mẫu tăng mới có giữ trọng lượng tương đương mức 55 tấn hay sẽ được tối ưu nhẹ hơn. Đồng thời, chưa rõ việc sản xuất Type 96 và Type 99 - vốn được chế tạo với số lượng lớn trong hai thập kỷ qua, có chấm dứt hoàn toàn khi dòng tăng thế hệ mới được biên chế.

Một điểm đáng chú ý khác là việc Trung Quốc phát triển xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chủ lực dựa trên cùng một khung gầm. Ý tưởng này từng được Nga ấp ủ với dòng Armata nhưng không thể hiện thực hóa do thiếu vốn và năng lực công nghiệp.

Ngược lại, Trung Quốc thành công, mang lại lợi thế lớn về hậu cần, bảo dưỡng, huấn luyện và cả chi phí phát triển. Bản thiết kế mô-đun của xe tăng mới cũng cho phép tích hợp vũ khí tương lai, trong đó có khả năng nâng cấp từ pháo 125mm hiện tại lên cỡ nòng 140mm hoặc thậm chí 152mm - mức hỏa lực vượt trội so với chuẩn mực hiện nay.

Xe chiến đấu bọc thép thế hệ tiếp theo của Trung Quốc và xe tăng Type 99A. Ảnh Military Watch

Trong bối cảnh Nga chưa thể đưa T-14 vào biên chế, Mỹ và châu Âu loay hoay với việc nâng cấp dòng tăng cũ như Abrams hay Leopard 2 thay vì phát triển thế hệ mới, thì Trung Quốc lại đang đặt nền móng cho bước nhảy vọt về năng lực quân sự.

Sự kết hợp giữa công nghệ bảo vệ chủ động, mức độ tự động hóa cao, khả năng tích hợp năng lượng lai điện và tiềm năng nâng cấp hỏa lực khiến mẫu tăng mới của PLA trở thành đối thủ đáng gờm trên chiến trường tương lai.