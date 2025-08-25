Khi nghệ sĩ và chiến sĩ cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình

(VTC News) -

Trong khoảnh khắc ấy, nghệ sĩ và người lính gặp nhau ở điểm chung: tình yêu Tổ quốc và khát vọng viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Ca sĩ Bảo Trâm Idol.

Tiếng hát giữa thao trường

Trong những ngày tháng Tám oi ả, tại thao trường ngoại thành Hà Nội, hàng nghìn chiến sĩ trẻ đang miệt mài tập luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh. Từ sáng sớm đến chiều tối, dưới nắng gắt và không khí oi nồng, họ vẫn nghiêm trang đứng hàng giờ trong đội hình, áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt kiên cường.

Chính tại nơi ấy, một sân khấu đặc biệt đã xuất hiện. Không có ánh đèn rực rỡ, không có phông màn cầu kỳ, chỉ có bầu trời xanh và những hàng quân thẳng tắp. Giữa không gian kỷ luật thép ấy, giọng hát của ca sĩ Bảo Trâm Idol vang lên, mang đến món quà tinh thần bất ngờ cho những người lính trẻ.

“Đứng trước các chiến sĩ, tôi hát bằng tất cả trái tim, như thể đây là lần biểu diễn cuối cùng của mình”, Bảo Trâm xúc động kể lại. Phía dưới, hàng ngàn gương mặt trẻ trung lắng nghe bằng sự tập trung tuyệt đối. Đó là sự giao cảm hiếm hoi: nghệ sĩ và chiến sĩ, hai thế giới tưởng chừng khác biệt, gặp nhau ở niềm tin và tự hào chung mang tên Tổ quốc.

Người lính - người nghệ sĩ: Hai mặt trận, một niềm tin

Buổi biểu diễn nơi thao trường không chỉ để lại giai điệu, mà còn khắc sâu những kỷ niệm đầy xúc động. Khi kết thúc bài hát, Bảo Trâm mệt lả vì nắng gắt. Một chiến sĩ trẻ đã lặng lẽ đưa cho cô miếng dưa hấu kèm lời động viên giản dị: “Chị ăn đi cho lại sức!”. Khoảnh khắc ấy khiến cô nghẹn ngào: “Tôi nhận ra rằng hôm đó, người được nhận nhiều nhất không phải các chiến sĩ, mà là chính tôi”.

"Người lính rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc. Người nghệ sĩ cất tiếng hát để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Cả hai đều là những chiến sĩ - một trên mặt trận quân sự, một trên mặt trận văn hóa" Ca sĩ Bảo Châm Idal

Trong bữa cơm trưa ngắn ngủi cùng lính trẻ, Bảo Trâm càng thấm thía sự vất vả. Chỉ 10 phút, các chàng trai đã ăn xong để kịp nghỉ ngơi trước buổi tập chiều. Họ còn rất trẻ, nhưng đã gánh trên vai trách nhiệm lớn lao: góp phần làm nên ngày hội trọng đại của dân tộc.

“Người lính rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc. Người nghệ sĩ cất tiếng hát để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Cả hai đều là những chiến sĩ - một trên mặt trận quân sự, một trên mặt trận văn hóa” - Ca sĩ Bảo Châm.

Chính trong khoảnh khắc đó, âm nhạc đã trở thành cầu nối tâm hồn. Khi Bảo Trâm cất tiếng hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cả thao trường đồng thanh hát theo. Lời ca không chỉ khơi dậy niềm tự hào, mà còn như một lời thề thế hệ: hòa bình không phải là món quà bất tận, mà là trách nhiệm được trao lại cho lớp trẻ hôm nay.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng hành động hôm nay

Không dừng lại ở sân khấu A80, Bảo Trâm còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Trong chương trình “Theo ánh bình minh” dành cho nạn nhân chất độc da cam, cô mang đến lời ca tiếng hát nhưng cũng nhận về một nguồn cảm hứng sống mới. Giữa những em nhỏ thiệt thòi nhưng vẫn tràn đầy lạc quan, cô hiểu âm nhạc - nếu đặt đúng chỗ - có thể trở thành liều thuốc tinh thần, gieo niềm tin vào cuộc sống.

Với Bảo Trâm, làm nghệ sĩ không chỉ là biểu diễn, mà còn là “gieo mầm”. Những bài hát về quê hương, đất nước, tuổi thơ chính là những hạt giống gieo vào lòng người. “Khi những hạt mầm ấy lớn lên, chúng ta sẽ có cả một khu rừng. Và khu rừng đó chính là một xã hội nhân văn, vững mạnh mà chúng ta mơ ước”, cô nói.

Đó cũng là cách cô làm mẹ: truyền tình yêu Tổ quốc cho con cái bằng những câu hát ru, những bài ca thiếu nhi. “Âm nhạc đi vào tiềm thức trẻ thơ, để một ngày trưởng thành, các con sẽ hiểu: đó là ngôn ngữ quê hương, là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu đất nước”, cô chia sẻ.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khi nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi người càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Nếu cha ông đã chiến đấu để giành độc lập, thì lớp trẻ hôm nay phải gìn giữ và phát triển hòa bình. Với người lính, đó là rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Với nghệ sĩ, đó là gieo mầm yêu nước qua tác phẩm. Với công dân bình thường, đó là sống tử tế, làm tròn bổn phận.

Tiếng hát vang lên giữa thao trường A80 sẽ còn vọng mãi trong cô cũng như những người lính đang đẫm ướt mồ hôi như một lời nhắc nhở: hòa bình không phải để hưởng thụ, mà để tiếp tục viết tiếp bằng hành động cụ thể mỗi ngày. Và trong nhịp thở của đất nước, Quốc khánh 2/9 mãi là ngọn lửa thiêng, soi sáng hành trình của người Việt trên con đường xây dựng một tương lai vững bền