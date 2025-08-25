Đóng

Cựu chiến binh xúc động trước diễu binh A80: 'Bầu trời hòa bình đẹp vô cùng'

(VTC News) -

Một người lính đã từng đi qua bom đạn, xúc động chia sẻ "Bầu trời hòa bình đẹp vô cùng. Nhớ lắm đồng đội tôi".

