Khánh thành phòng STEM Innovation Petrovietnam tại trường THPT Đạm Ri, Lâm Đồng

(VTC News) -

Đây là một trong 100 phòng STEM do Petrovietnam và các đơn vị thành viên đồng hành triển khai trên cả nước trong năm 2025.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Đạm Ri là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng, luôn duy trì chất lượng giáo dục ổn định, nhiều năm liền đạt tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 100% và được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm gần đây, nhà trường đặc biệt ghi dấu ấn trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, STEM và sáng tạo trẻ. Gần đây nhất, tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 21, học sinh nhà trường đã giành được thành tích cao với các đề tài gắn chặt đời sống địa phương, vật liệu bản địa và định hướng bền vững.

Các em học sinh hào hứng trải nghiệm các thiết bị hiện đại tại phòng STEM mới của trường.

Phòng STEM Innovation Petrovietnam tại trường THPT Đạm Ri được trang bị các nhóm thiết bị như bảng tương tác thông minh, hệ thống AI-IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC, bộ thí nghiệm năng lượng - môi trường; tham chiếu các chuẩn như FabLab, NGSS, ISTE, CSTA và phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Không gian này tạo điều kiện để học sinh tiếp cận phương thức học tập dựa trên trải nghiệm, thực hành và giải quyết vấn đề.

Ngay sau lễ bàn giao, giáo viên nhà trường sẽ được tập huấn vận hành thiết bị, xây dựng chủ đề STEM mẫu và tổ chức Câu lạc bộ STEM theo định hướng của chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Giáo viên có thể phối hợp tổ chức các chuyên đề thực hành chung, học sinh có thể hợp tác thực hiện dự án và trải nghiệm các chủ đề STEM hiện đại.

Không chỉ phục vụ riêng Trường THPT Đạm Ri, theo định hướng của nhà trường, phòng STEM Innovation Petrovietnam sẽ được khai thác theo mô hình mở, trở thành không gian kết nối, chia sẻ và lan tỏa hoạt động giáo dục STEM với các trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các đơn vị đã được Petrovietnam hỗ trợ trang bị phòng STEM.

Theo PVFCCo, việc tài trợ phòng STEM tại Trường THPT Đạm Ri không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà là sự đầu tư có chiều sâu cho giáo dục và nguồn nhân lực khoa học - công nghệ: Và khi được trao đúng công cụ và môi trường, học sinh ở bất kỳ vùng miền nào cũng có thể phát huy năng lực sáng tạo và tư duy khoa học.

Phòng STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT Đạm Ri không chỉ phục vụ riêng nhà trường mà được kỳ vọng trở thành “hạt nhân đổi mới sáng tạo”, làm điểm tựa để các trường trong khu vực cùng thực hành, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm. “Với vai trò hạt nhân, các phòng STEM sẽ kết nối, lan tỏa tri thức và kinh nghiệm trong mạng lưới 100 trường học được triển khai trên phạm vi toàn quốc”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng nhấn mạnh.