Khai mạc Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12

(VTC News) -

Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, Đại hội đồng TPO 2025 được xem là chương trình nghị sự quan trọng của ngành du lịch toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm và sự bùng nổ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà là yếu tố sống còn, giúp du lịch nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm du khách, mở rộng thị trường và đảm bảo phát triển bền vững. Đây được coi là hai trụ cột chiến lược định hình cấu trúc, bản dạng và tương lai của ngành du lịch, đồng thời gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cùng các đại biểu thực hiên nghi thức khai mạc Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12.

Đại hội đồng lần thứ 12 thu hút đại diện nhiều thành phố và tổ chức du lịch quốc tế. Bên cạnh các phiên họp chính thức, chương trình còn có hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật và khảo sát điểm đến đặc trưng của TP.HCM.

Sự kiện này không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác mà còn là cơ hội để TP.HCM khẳng định vị thế là “siêu đô thị sự kiện”, điểm đến hấp dẫn của du lịch MICE trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "TP.HCM là thành viên sáng lập, đồng thời là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò trong Ban điều hành TPO. Việc đăng cai Đại hội đồng TPO không chỉ khẳng định vị thế quốc tế của TP.HCM, mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển du lịch bền vững”.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, quy tụ đại diện lãnh đạo các thành phố thành viên TPO, chuyên gia và tổ chức du lịch đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu chia sẻ: "Chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh" phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta. Đổi mới số củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên của chúng ta".

Bà Kang Da-eun cũng nêu rõ: "TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp" và khẳng định "Ngành du lịch thành công sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn".

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ quảng bá hình ảnh TP.HCM là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho du lịch MICE mà còn khẳng định cam kết của thành phố trong phát triển kinh tế xanh, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Đại hội đồng TPO lần thứ 12 được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong việc tái định hình du lịch toàn cầu, mở ra con đường phát triển bền vững, thông minh, gắn với công nghệ và trách nhiệm môi trường.