Khách Tây ở Hội An tấp nập chèo thuyền đi tránh lũ

(VTC News) -

Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An oằn mình dọn đồ chạy lụt, nhiều du khách phải di chuyển bằng thuyền nhỏ để rời khu vực ngập sâu.

LINH NGÂN
