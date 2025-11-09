Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/11/2025 - XSTG 9/11

XSTG 9/11. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 9/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/11/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 9/11/2025

Xem lại KQXS Tiền Giang các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSTG 2/11, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 2/11/2025

XSTG 2/11, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/11/2025.

- XSTG 26/10/2025

XSTG 26/10, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 26/10/2025.

- XSTG 19/10/2025

XSTG 19/10, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 19/10/2025.

- XSTG 12/10/2025

XSTG 12/10, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,…) không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.