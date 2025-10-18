Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/10/2025 - XSTG 19/10

XSTG 19/10. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 19/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/10/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 19/10/2025

Xem lại kết quả XSTG các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSTG 12/10, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12/10/2025

XSTG 12/10, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/10/2025.

- XSTG 5/10/2025

XSTG 5/10, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 5/10/2025.

- XSTG 28/9/2025

XSTG 28/9, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/9/2025.

- XSTG 21/9/2025

XSTG 21/9, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, trị giá 2 tỷ đồng

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.